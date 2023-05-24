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Alibaba скоротить 7% персоналу сloud-відділу через перебудову

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Cloud-відділ Alibaba Group Holding Ltd розпочав цикл скорочення штату, який вплине на 7% персоналу. Такі дії викликані оптимізацією бізнесу у рамках підготовки до IPO, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Деталі 

За словами джерела Reuters, підрозділ запропонував грошову виплату своїм співробітникам, які потрапили в 7% скороченого штату.

Раніше китайський технологічний гігант оприлюднив плани щодо лістингу та збору коштів для чотирьох своїх бізнес-відділів, включаючи підрозділ логістики Cainiao. 

Ця розробка є частиною планів щодо реструктуризації шести підрозділів  компанії після дворічного регуляторного тиску на технологічний сектор Китаю.

Доповнення 

Хмарний підрозділ Alibaba повідомив, що дохід за останній квартал на 2% менше, ніж торік, і складає 2,69 мільярда доларів. 

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