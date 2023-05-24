Alibaba скоротить 7% персоналу сloud-відділу через перебудову
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Cloud-відділ Alibaba Group Holding Ltd розпочав цикл скорочення штату, який вплине на 7% персоналу. Такі дії викликані оптимізацією бізнесу у рамках підготовки до IPO, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела, передає УНН.
Деталі
За словами джерела Reuters, підрозділ запропонував грошову виплату своїм співробітникам, які потрапили в 7% скороченого штату.
Раніше китайський технологічний гігант оприлюднив плани щодо лістингу та збору коштів для чотирьох своїх бізнес-відділів, включаючи підрозділ логістики Cainiao.
Ця розробка є частиною планів щодо реструктуризації шести підрозділів компанії після дворічного регуляторного тиску на технологічний сектор Китаю.
Доповнення
Хмарний підрозділ Alibaba повідомив, що дохід за останній квартал на 2% менше, ніж торік, і складає 2,69 мільярда доларів.
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