Аллергологи обнародовали прогноз на неделю для украинцев

КИЕВ. 8 февраля. УНН. На Закарпатье, на Западе Львовской области с 8 по 15 февраля и на Волыни будут наблюдаться низкие концентрации пыльцы ольхи. На Закарпатье также низкими будут концентрации пыльцы орешника, особенно - к 11 февраля, когда на Западе Украины ожидается солнечная и теплая погода. С 12 февраля температура здесь постепенно снизится до нулевой, а с ней и вовсе упадут и без того низкие концентрации пыльцы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.