Аллергологи обнародовали прогноз на неделю для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. На Закарпатье, на Западе Львовской области с 8 по 15 февраля и на Волыни будут наблюдаться низкие концентрации пыльцы ольхи. На Закарпатье также низкими будут концентрации пыльцы орешника, особенно - к 11 февраля, когда на Западе Украины ожидается солнечная и теплая погода. С 12 февраля температура здесь постепенно снизится до нулевой, а с ней и вовсе упадут и без того низкие концентрации пыльцы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.
А вот в Крыму, где актуальным остается пыльца кипариса, с 11 до 15 февраля будет, наоборот, солнечно и тепло и пыльца активнее станет летать именно в эти дни.
Так же с 11-12 февраля потеплеет в Южной и Восточной Украине. Здесь столбик термометра будет подниматься днем до +8. И хотя из-за относительно небольшого количества деревьев аллергия на их пыльцу в этом регионе сейчас маловероятна, в воздухе может наблюдаться пыльца искусственно насаженных в городах Юга и Востока родственников кипариса туи, можжевельника и тиса.
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В низких концентрациях в воздухе Южных, Восточных городов (Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, Днепр) и Крыму прогнозируются и споры грибов, в частности - и аллергенной альтернарии, особенно - в сырую погоду.
А вот чувствительны к пыльце лица Центра и Севера Украины могут спать спокойно - в этих регионах еще слишком холодно, чтобы деревья массово проснулись от зимней спячки. Температура в течение недели будет подниматься здесь выше +4 градусов.
Поэтому в Центре, на Севере и на северо-востоке все еще возможны проявления холодовой аллергии, особенно - после 12 февраля, когда температура здесь упадет ниже нуля и прогнозируют снег. Поэтому не забывайте беречься от холода: зима еще не сдается, несмотря на кратковременные проявления тепла.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможных мигренях из-за погоды.