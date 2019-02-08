Алергологи оприлюднили прогноз на тиждень для українців

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. На Закарпатті, на Заході Львівщини з 8 по 15 лютого та на Волині спостерігатимуться низькі концентрації пилку вільхи. На Закарпатті також низькими будуть концентрації пилку ліщини, особливо – до 11 лютого, коли на Заході України очікується сонячна та тепла погода. З 12 лютого температура тут поступово знизиться до нульової, а з нею й зовсім впадуть і без того низькі концентрації пилку. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.

А от у Криму, де актуальним залишається пилок кипарису, з 11 до 15 лютого буде, навпаки, сонячно та тепло і пилок активніше літатиме саме у ці дні.

Так само з 11-12 лютого потеплішає у Південній та Східній Україні. Тут стовпчик термометра підніматиметься вдень до +8. І хоча через відносно невелику кількість дерев алергія на їх пилок у цьому регіоні зараз малоймовірна, у повітрі може спостерігатись пилок штучно насаджених у містах Півдня та Сходу родичів кипарису туї, ялівцю та тису.

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У низьких концентраціях у повітрі Південних, Східних міст (Одеса, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро) та Криму прогнозуються й спори грибів, зокрема – й алергенної альтернарії, особливо – у вологу погоду.

А от чутливі до пилку особи Центра та Півночі України можуть спати спокійно – у цих регіонах ще занадто холодно, щоб дерева масово прокинулись від зимової сплячки. Температура впродовж тижня підніматиметься тут не вище +4 градусів.

Тому у Центрі, на Півночі та на Північному Сході все ще можливі прояви холодової алергії, особливо – після 12 лютого, коли температура тут впаде нижче нуля та прогнозують сніг. Тому не забувайте берегтись від холоду: зима ще не здається, не зважаючи на короткочасні прояви тепла.

Як повідомляв УНН, українців попередили про можливі мігрені через погоду

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