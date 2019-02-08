Алергологи оприлюднили прогноз на тиждень для українців

КИЇВ. 8 лютого. УНН. На Закарпатті, на Заході Львівщини з 8 по 15 лютого та на Волині спостерігатимуться низькі концентрації пилку вільхи. На Закарпатті також низькими будуть концентрації пилку ліщини, особливо – до 11 лютого, коли на Заході України очікується сонячна та тепла погода. З 12 лютого температура тут поступово знизиться до нульової, а з нею й зовсім впадуть і без того низькі концентрації пилку. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.