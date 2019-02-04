Українців попередили про можливі мігрені через погоду

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 4 по 8 лютого будуть фіксуватися не тільки дискомфортні, але й субкомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.

“Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 4 по 8 лютого будуть фіксуватися не тільки дискомфортні, але й субкомфортні погодні умови”, — повідомили у прес-службі.

Синоптики підкреслили, що під час дискомфортних погодних умов людина відчуває значне навантаження на терморегуляційну систему, виникає ризик перегріву організму. Можуть відбуватись різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, а також неуважність, відмічається швидка стомлюваність.

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Виникає ризик переохолодження організму, велике або надмірне навантаження механізму терморегуляції. Людина характеризує тепловідчуття як “дуже і надто холодно”. Несприятливо позначається на стані нервової, серцево-судинної та дихальної системах організму. Виникає неуважність, сонливість.

"Під час субкомфортних погодних умов людина відчуває помірне тепло навантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - "прохолодно", може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету", - додали синоптики.

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Як повідомляв УНН, астрономи прогнозують 1 лютого магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1.

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