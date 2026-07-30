Алексей Белошицкий возглавил Патрульную полицию Украины

Полковник полиции Алексей Белошицкий возглавил Департамент патрульной полиции, сегодня его представили личному составу, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Сегодня, 30 июля, и.о. Главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе представил личному составу начальника Департамента патрульной полиции - полковника полиции Алексея Белошицкого. До назначения он занимал должность первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции.

Алексей Белошицкий - один из тех, кто стоял у истоков создания патрульной полиции и много лет работал над ее развитием. Он принимал непосредственное участие во внедрении современных подходов к работе, создании новых подразделений, формировании законодательной базы современной полиции, развитии системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, а также совершенствовании законодательства в сфере безопасности дорожного движения и общественного порядка - сообщили в Нацполиции.

В условиях полномасштабной войны Алексей Белошицкий присоединился к созданию бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции и выполнял боевые задачи в ее составе. Впоследствии под его руководством бригада расширила свои возможности, сформировав подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов и аэроразведки.

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