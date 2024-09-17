ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

  •  73970 просмотра
Российские войска нанесли массированный авиаудар по Сумах

Российские войска нанесли массированный авиаудар по Сумах

  •  77884 просмотра
В Конотопе ранен в результате российского удара, город переходит на аварийное питание - мэр Артем Семенихин

В Конотопе ранен в результате российского удара, город переходит на аварийное питание - мэр Артем Семенихин

  •  72171 просмотра
Столтенберг: каждая страна НАТО должна сама решать, позволять ли Украине использовать дальнобойные ракеты против России

Столтенберг: каждая страна НАТО должна сама решать, позволять ли Украине использовать дальнобойные ракеты против России

  •  72389 просмотра
Силы обороны восстановили положение возле Торского в Донецкой области - DeepState

Силы обороны восстановили положение возле Торского в Донецкой области - DeepState

  •  72695 просмотра
публикации
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

  •  19969 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  167810 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  182798 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  176804 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  178113 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

  •  16252 просмотра
Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

  •  27369 просмотра
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  138387 просмотра
«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 16:05  •  106775 просмотра
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

12 сентября 2024, 16:11  •  113457 просмотра
Актуальное
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

Киев  •  УНН

17 сентября 2024, 06:18  •  11393 просмотра

Read in English

"Александрия" потеряла первую строчку, пропустив вперед "Полесье". Тур УПЛ запомнился сломанными носами, рассеченной бровью, разгромом "Карпат" во Львове и голом-красавцем в стиле "Васи-бисиклеты".

«Александрия» теряет первую строчку и пропускает вперед себя „Полесье“, сломанные носы, рассеченная бровь, разгром „Карпат“ во Львове, гол-красавец в стиле „Васи-бисиклеты“, дебютные голы и хеттрик - так прошел очередной шестой тур Украинской премьер лиги. УНН решил рассказать результаты, новые достижения и чем запомнится очередной тур УПЛ. 

Удачный дебют Шищенко, потеря лидерских позиций «Александрией», сломанный нос 

Очередной 6 тур УПЛ стартовал матчем «Оболони», которая находится на последнем месте в таблице против «Александрии», которая к этому матчу подходила лидером чемпионата. «Пивоваров» на этот поединок выводил новый тренер - Сергей Шищенко. 

По ходу поединка нельзя было сказать, что «Александрия» приехала на легкую прогулку к «Оболони», а «пивовары» уже не выглядели, как мальчики для битья. Стоит отметить, что хоть и александрийцы нанесли 6 ударов по воротам, но не нанесли ни одного в створ.

Уже в дебюте поединка форвард «Оболони» Ростислав Тарануха мог открывать счет, но удар отразил Ермаков. На 10 минуте Безерра разбил Таранухе нос в игровом эпизоде, поэтому форварда пришлось заменить на Теслюка. «Пивовары», как и „Александрия“ могли открывать счет в первом тайме, но Ермаков засек перспективный удар головой Приймака, а форвард „Александрии“ Александр Филиппов попал в штангу. 

Image

Ростислав Тарануха с разбитым носом

Также в первом тайме произошел эпизод, который еще долго будут обсуждать в футбольном кругу. Грисьо ворвался на угол штрафной «Александрии» - Шулянский ударил его по ногам. Арбитр пошел смотреть VAR, но фола в этом эпизоде не увидел. 

Во втором тайме команды почти не создавали голевых моментов. Под занавес встречи перспективный отрезок провели хозяева, но ни одной из команд так и не удалось открыть счет на табло. 

Встреча так и завершилась безголевой ничьей. «Александрия» мало того, что потеряла очки в матче с аутсайдером, так еще и потеряла первую строчку, пропустив вперед себя „Полесье“. 

Вырванная на последних секундах победа голом, который бы заценил тренер «Ингульца» Кобин 

В субботу в гости к одесскому «Черноморцу» пожаловал петровский «Ингулец». В этом поединке «Черноморцу» удалось оторваться от зоны вылета, а «Ингульцу» наоборот туда попасть. 

Матч начался осторожно со стороны обеих команд. Сначала инициативой завладели «моряки», но впоследствии гости выровняли положение. Первый момент возник у «Черноморца» только на 26 минуте, когда Богдан Бутко вырезал на Кирилла Попова, но последний пробил точно в руки киперу «Ингульца». 

В первом тайме голкиперы обеих команд находились практически без работы, что и вылилось в «сухой» первый тайм. Во втором ситуация также не сильно изменилась. Голкиперов лишь разминали дальними ударами, или фланговыми навесами.

В последние 20 минут «Черноморец» активизировался, но игрокам на хватало точности, а «Ингулец» ничего не мог противопоставить «морякам». Развязка матча наступила в добавленное арбитром время. Сначала защитник «Ингульца» за две минуты получил две желтые карточки и был удален с поля. Уже через минуту 18-летнему полузащитнику «Черноморца» Александру Пшеничнюку удалось невозможное. 

«Моряки» получили право на угловой. Одесситы подали на ближнюю и после суматохи в штрафной мяч отскочил на дальнюю, где первым оказался Пшеничнюк, который в падении через себя, в стиле «Васи-бисиклеты» (так называли гол нынешнего тренера «Ингульца» Василия Кобина в ворота «Легии»), забил победный гол для своей команды - 1:0. 

4 из 4, первый гол Брагару, юбилей Буяльского

Во втором матче субботы в Киеве сошлись столичное «Динамо» и луганская «Заря», которая потеряла своего лидера Эдуардо Герерро, который как раз и перешел в стан киевлян. 

Первый тайм прошел при полной доминации «бело-синих», но киевлянам не хватало точности. Сначала Владислав Ванат пробил с острого угла в Турбаевского, затем Андрей Ярмоленко с нескольких метров пробил выше ворот. Также по воротам «Зари» пробивали Александр Тымчик и Константин Вивчаренко, но не точно. Луганчане сумели ответить сумел лишь в середине тайма, но Денис Антюх пробил точную в Георгия Бущана. Открывать счет мог Ярмоленко, но его удар приняла на себя стойка. 

Старт второй половины был за «Зарей». Антюх с выгодной позиции не сумел переиграть Бущана, но все же на 65-ой минуте Владислав Кабаев отправил Вивчаренко вперед по флангу, защитник ворвался в штрафную, где пасом нашел Виталия Буяльского, который и расстрелял ворота Турбаевсього - 1:0. Этот гол стал 75-ым для Буяльского за карьеру в «Динамо». 

Через 13 минут, Максим Брагару, который вышел на замену, забил свой дебютный гол за киевлян и удвоил преимущество своей команды. Брагару с левого фланга сместился в центр и точно пробил низом в дальний угол. Помог рикошет от Друшляка - 2:0. 

Вернуть «Зарю» в игру мог Ндур, но Бущану удалось зафиксировать мяч с нескольких метров. Матч так и завершился - 2:0. Киевляне побеждают в 4 из 4 матча подряд в УПЛ. 

Разгром во Львове, хеттрик Бондаренко 

В последнем матче субботы львовских «Карпат» посетил донецких «Шахтер». В этом матче дончане не оставили камня на камне от «львов», а в матче было забито аж 7 голов. 

В первые 10 минут команды обменялись опасными моментами. На 4 минуте Владимир Адамюк не смог с нескольких метров переиграть Дмитрия Ризныка, а через 6 минут Георгий Судаков пробил в штангу. 

На 21-й минуте счет в игре открыл капитан «горняков» Александр Зубков. Капитан принял мяч на краю штрафной «Карпат», оставил в дураках защитника львовян, и с правой нерабочей ноги мощно пробил мимо Кемкина - 1:0. 

Через две минуты Евгений Пидлепенец с нескольких метров расстрелял Ризныка после суматохи в штрафной после подачи с углового - 1:1. Однако, уже через 5 минут Артем Бондаренко взялся за дело. Сначала Бондаренко нанес удар по воротам, который не с помощью рикошета, залетел за шиворот Кемкину - 2:1. 

На 30-й минуте произошел забавный эпизод с участием тренера «Карпат» Владислава Лупашко. Лупашко, пытаясь быстро вернуть мяч в игру, который вышел за пределы поля, тренер выбежал на поле и отдал пас на Мирошниченко, однако арбитр не оценил этот эпизод и показал коучу желтую карточку. 

Уже через 10 минут Бондаренко снова с помощью рикошета оформил дубль - 3:1. Затем на 42-й минуте точный удар нанес удар головой с нескольких метров Даниил Сикан - 4:1. 

Отметим, что Сикан, который является воспитанником «Карпат», не стал праздновать гол в ворота своей бывшей команды. 

Уже на 65-ой минуте Бондаренко оформил хеттрик и довел счет до неприличного - 5:1. Судаков отдал пас в разрез, Сикан пропустил на Бондаренко, который вывалился один на один с голкипером и элегантно перебросил за шиворот. 

Точку в этом матче поставили львовяне - на 83-й минуте Артур Шах обыграл двух игроков «Шахтера», ворвался в штрафную и прострелил точно на Амбросия Чачуа, который мощно пробил уже в пустые ворота - 5:2. 

Красная карточка, потеря очков, воздушная тревога, подарок на юбилей 

В первом матче воскресенья полтавскую «Ворсклу» посетил винниковский «Рух», которому было необходимо воспользоваться осечкой «Александрии», чтобы иметь возможность вырваться в лидеры, но этому не суждено было. 

Футболисты «Ворсклы» вышли на поединок с футболками в память Виктора Медяника, с позывным «Мед», который погиб 22 августа в результате минометно-артиллерийского обстрела в районе выполнения задач по назначению на Курщине.

Старт поединка получился на удивление скучным. Фактически первые 30 минут команды не имели моментов. Первый опасный момент возник аж на 37-ой минуте у «Ворсклы», когда Иеде из пределов штрафной пробил мимо ближней стойки ворот львовян.

На 38-ой минуте «Ворскла» осталась в меньшинстве. Сначала Александр Скляр получил желтую за перепалку с арбитром, а уже через 6 минут получил второе предупреждение за фол на Романе Дидыке и был удален с поля. 

На второй тайм команды вышли после вынужденной паузы, связанной с воздушной тревогой в Полтаве. «Рух», зная, что ворскляне играют в меньшинстве, сразу начали давать на ворота полтавчан, однако им так и не удалось воспользоваться преимуществом.

«Ворскла» хорошо оборонялась и даже могла забить. Финальный свисток зафиксировал «сухие нули» на табло - 0:0. После невнятной ничьей «Рух» опустился на 6 место, а «Ворскла» сделала подарок своему тренеру Сергею Долганскому, который в этот день отмечал свой 50 день рождения. 

Вырванные очки в последнюю десятиминутку 

Во втором матче воскресенья столичный «Левый берег» посетил криворожский «Кривбасс». Хозяева поля, которые оправились после трех подряд поражений и набрали ход, одержав две подряд победы, активнее начали матч.

До середины первого тайма голкиперы обеих команд находились почти без работы. Лишь на 23-ой минуте первый момент возник у «Кривбасса» - Жан По отдал разрезную передачу в штрафную площадь на Сосу, но легионеру не хватило точности. 

Первый тайм так и завершился «сухими нулями». Уже через 10 минут после начала второй половины Соса снова имел свой шанс, но на этот раз не попал по воротам после подачи с фланга. «Аисты» ответили моментом Тараса Галаса, но его удар стал слишком легким для Андрея Клищука. 

На 81-ой минуте «Кривбасс» выбежал в великолепную контратаку, что вылилось в забитый гол. После подачи с углового, Клищук зафиксировал мяч в свои руки, быстро бросил на Дениса Кузыка, который пасом со своей половины верхом обрезал всю команду «Левого берега», Максим Задерака вышел один на один с голкипером и уверенно его переиграл - 1:0. 

После забитого гола, «Левый берег» бросился отыгрываться, но криворожане удачно «тушили» опасность у своих ворот. Счет на табло - 0:1. 

Волевая победа, позволившая возглавить таблицу и разбитая бровь

Заключительный матч воскресенья провели житомирское «Полесье», которому необходимо было воспользоваться осечками «Александрии» и «Руха», и ровенский «Верес». Перед стартом поединка «Полесье» вручило памятную футболку Сергею Шищенко, возглавившему «Оболонь», благодаря которому «волки» в прошлом сезоне вышли в еврокубки. 

Image

Также еще одним символическим моментом стало то, что первый удар по мячу в матче сделал капеллан 132 отдельного разведывательного батальона ДШВ ВСУ Сергей Самоцкий. 

Матч шокирующе начался для «Полесья», ведь «Вересу» удалось забить уже в дебюте поединка. После подачи с фланга от Шарая отличился Гайдучик, направив мяч точно в угол ворот Волынца. Далее игра выровнялась и свелась к большому количеству борьбы. 

Первый тайм напоминал «качели». Команды сразу отвечали друг другу на свои моменты, но так в первой половине голов не удалось забить. На 23-ой минуте произошел неприятный эпизод для Сергея Чоботенко. В одном из единоборств Сергей получил рассечение брови и перелом носа, но защитник продолжил игру.

Image

В начале второго тайма «Полесью» удалось оправиться и сделать игру за 10 минут. Сначала Алексей Гуцуляк был успешным на дальней штанге с передачи Александра Назаренко - 1:1. Уже через 8 минут лучшему бомбардиру УПЛ Назаренко удалось отличиться с пенальти и вывести свою команду вперед - 2:1. 

Любые потуги ривненчан отыграться до конца матча так и не стали реальностью. «Полесье» одерживает очередную победу и благодаря очередным 3-м зачетным пунктам поднимается на первое место в таблице.

«Колос» продолжает лихорадить 

Заключительный матч тура в понедельник провели «Колос», который к этому туру подходил на предпоследнем месте в таблице УПЛ, против черкасского «ЛНЗ». 

Ковалевский коллектив, который еще не побеждал в этом сезоне, сразу бросился в бой, что увенчалось в забитый гол уже в начале поединка. Артем Гусол на фланге прострелил в штрафную, Боливар неуклюже обработал мяч, но он удачно отскочил к Максиму Третьякову, который и расстрелял ворота - 1:0. 

После пропущенного гола гости несколько активизировались и имели возможность сравнять счет еще в первом тайме, в частности удар Мухаррема Яшари приняла на себя перекладина. 

Впрочем «ЛНЗ» сумел отыграться после перерыва. После подачи с углового Фрэнсис Момо замкнул подачу на ближней штанге - 1:1. Команды насоздавали в этом матче кучу моментов, как одна, так и другая команда могла вырвать победу, но подвела реализация. Как итог - ничья 1:1.

Для «Колоса» это уже третья ничья в сезоне, что позволило команде выбраться из зоны вылета, хоть и не далеко, а вот «ЛНЗ» удалось подняться на 4 место. 

Image
Павел Башинский

Павел Башинский

спортпубликации
Эксклюзив
НАПК выясняет был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал
  •  586 просмотра

НАПК выясняет был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ
  •  19969 просмотра

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

Эксклюзив
Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро
  •  90753 просмотра

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро

Эксклюзив
Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева
  •  105710 просмотра

Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева

Эксклюзив
От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф
  •  106853 просмотра

От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф

Эксклюзив
Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства
  •  103471 просмотра

Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства

Эксклюзив
Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь
  •  65515 просмотра

Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь

Эксклюзив
НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп
  •  65933 просмотра

НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп

Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев в новых общинах неразрывно связана с интеграцией их родителей - детский психолог
  •  49837 просмотра

Адаптация детей-переселенцев в новых общинах неразрывно связана с интеграцией их родителей - детский психолог

Эксклюзив
Произойдут внутренние изменения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 сентября
16 сентября 2024, 05:40  •  63216 просмотра

Произойдут внутренние изменения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 сентября

Популярные

Силы обороны восстановили положение возле Торского в Донецкой области - DeepState

Силы обороны восстановили положение возле Торского в Донецкой области - DeepState

  •  72695 просмотра
Столтенберг: каждая страна НАТО должна сама решать, позволять ли Украине использовать дальнобойные ракеты против России

Столтенберг: каждая страна НАТО должна сама решать, позволять ли Украине использовать дальнобойные ракеты против России

  •  72389 просмотра
В Конотопе ранен в результате российского удара, город переходит на аварийное питание - мэр Артем Семенихин

В Конотопе ранен в результате российского удара, город переходит на аварийное питание - мэр Артем Семенихин

  •  72171 просмотра
Российские войска нанесли массированный авиаудар по Сумах

Российские войска нанесли массированный авиаудар по Сумах

  •  77884 просмотра
Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

  •  73970 просмотра

Публикации

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

  •  19969 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  167810 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  182798 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  176804 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  178113 просмотра

Война

На Луганщине враг ударил из авиации, на оккупированных территориях более 150 домов сгорели вблизи Станицы Луганской - ОВА

На Луганщине враг ударил из авиации, на оккупированных территориях более 150 домов сгорели вблизи Станицы Луганской - ОВА

  •  579 просмотра
Омбудсмен заявил, что россияне казнили мечом украинского военнопленного: Лубинец направил письма МККК и ООН

Омбудсмен заявил, что россияне казнили мечом украинского военнопленного: Лубинец направил письма МККК и ООН

  •  8825 просмотра
рф атаковала энергетику в Сумской области: пострадали Сумы и три района, сбито 16 "шахедов"

рф атаковала энергетику в Сумской области: пострадали Сумы и три района, сбито 16 "шахедов"

  •  13497 просмотра
Армия рф вечером и ночью обстреляла два района Харьковщины: есть пострадавшая и повреждения

Армия рф вечером и ночью обстреляла два района Харьковщины: есть пострадавшая и повреждения

  •  15491 просмотра
В Херсонской области ночью уничтожили 4 "шахеда", из-за атак рф двое погибших, среди них - ребенок

В Херсонской области ночью уничтожили 4 "шахеда", из-за атак рф двое погибших, среди них - ребенок

  •  15125 просмотра

политика

НАПК выясняет был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал

НАПК выясняет был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал
Эксклюзив

  •  586 просмотра
ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT

ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT

  •  16286 просмотра
Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе и артиллерией

Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе и артиллерией

  •  27950 просмотра
США одобрили продажу военных запчастей Тайваню на $228 млн

США одобрили продажу военных запчастей Тайваню на $228 млн

  •  29175 просмотра
Россия держит в Черном и Средиземном морях ракетоносители с 36 ракетами «Калибр» - ВМС ВСУ

Россия держит в Черном и Средиземном морях ракетоносители с 36 ракетами «Калибр» - ВМС ВСУ

  •  32177 просмотра

Война

На Луганщине враг ударил из авиации, на оккупированных территориях более 150 домов сгорели вблизи Станицы Луганской - ОВА

На Луганщине враг ударил из авиации, на оккупированных территориях более 150 домов сгорели вблизи Станицы Луганской - ОВА

  •  579 просмотра
Омбудсмен заявил, что россияне казнили мечом украинского военнопленного: Лубинец направил письма МККК и ООН

Омбудсмен заявил, что россияне казнили мечом украинского военнопленного: Лубинец направил письма МККК и ООН

  •  8825 просмотра
рф атаковала энергетику в Сумской области: пострадали Сумы и три района, сбито 16 "шахедов"

рф атаковала энергетику в Сумской области: пострадали Сумы и три района, сбито 16 "шахедов"

  •  13497 просмотра
Армия рф вечером и ночью обстреляла два района Харьковщины: есть пострадавшая и повреждения

Армия рф вечером и ночью обстреляла два района Харьковщины: есть пострадавшая и повреждения

  •  15491 просмотра
В Херсонской области ночью уничтожили 4 "шахеда", из-за атак рф двое погибших, среди них - ребенок

В Херсонской области ночью уничтожили 4 "шахеда", из-за атак рф двое погибших, среди них - ребенок

  •  15125 просмотра

политика

НАПК выясняет был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал

НАПК выясняет был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал
Эксклюзив

  •  586 просмотра
ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT

ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT

  •  16286 просмотра
Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе и артиллерией

Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе и артиллерией

  •  27950 просмотра
США одобрили продажу военных запчастей Тайваню на $228 млн

США одобрили продажу военных запчастей Тайваню на $228 млн

  •  29175 просмотра
Россия держит в Черном и Средиземном морях ракетоносители с 36 ракетами «Калибр» - ВМС ВСУ

Россия держит в Черном и Средиземном морях ракетоносители с 36 ракетами «Калибр» - ВМС ВСУ

  •  32177 просмотра

Новости Бизнеса

19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

  •  23843 просмотра
Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

13 сентября 2024, 09:21  •  93120 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  111659 просмотра

Экономика

рф атаковала энергетику в Сумской области: пострадали Сумы и три района, сбито 16 "шахедов"

рф атаковала энергетику в Сумской области: пострадали Сумы и три района, сбито 16 "шахедов"

  •  13497 просмотра
ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT

ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT

  •  16286 просмотра
Мэр Лондона планирует превратить Оксфорд-стрит в пешеходную зону

Мэр Лондона планирует превратить Оксфорд-стрит в пешеходную зону

  •  22004 просмотра
Goldman Sachs советует покупать акции ШИ на фоне падения

Goldman Sachs советует покупать акции ШИ на фоне падения

  •  17107 просмотра
16 перевозчиков отключили от системы "Шлях": названа причина

16 перевозчиков отключили от системы "Шлях": названа причина

  •  28161 просмотра

Киев

До 27° тепла и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня

До 27° тепла и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня

  •  8294 просмотра
Украинская разведка атаковала российскую военную базу в Сирии

Украинская разведка атаковала российскую военную базу в Сирии

  •  28753 просмотра
Пожар в Вышгородском районе может ухудшить качество воздуха в Киеве

Пожар в Вышгородском районе может ухудшить качество воздуха в Киеве

  •  19378 просмотра
В Киеве приспускают главный флаг из-за сильного ветра

В Киеве приспускают главный флаг из-за сильного ветра

  •  23063 просмотра
В Киеве объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с

В Киеве объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с

  •  22402 просмотра