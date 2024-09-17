"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

«Александрия» теряет первую строчку и пропускает вперед себя „Полесье“, сломанные носы, рассеченная бровь, разгром „Карпат“ во Львове, гол-красавец в стиле „Васи-бисиклеты“, дебютные голы и хеттрик - так прошел очередной шестой тур Украинской премьер лиги. УНН решил рассказать результаты, новые достижения и чем запомнится очередной тур УПЛ.

Удачный дебют Шищенко, потеря лидерских позиций «Александрией», сломанный нос

Очередной 6 тур УПЛ стартовал матчем «Оболони», которая находится на последнем месте в таблице против «Александрии», которая к этому матчу подходила лидером чемпионата. «Пивоваров» на этот поединок выводил новый тренер - Сергей Шищенко.

По ходу поединка нельзя было сказать, что «Александрия» приехала на легкую прогулку к «Оболони», а «пивовары» уже не выглядели, как мальчики для битья. Стоит отметить, что хоть и александрийцы нанесли 6 ударов по воротам, но не нанесли ни одного в створ.

Уже в дебюте поединка форвард «Оболони» Ростислав Тарануха мог открывать счет, но удар отразил Ермаков. На 10 минуте Безерра разбил Таранухе нос в игровом эпизоде, поэтому форварда пришлось заменить на Теслюка. «Пивовары», как и „Александрия“ могли открывать счет в первом тайме, но Ермаков засек перспективный удар головой Приймака, а форвард „Александрии“ Александр Филиппов попал в штангу.

Ростислав Тарануха с разбитым носом

Также в первом тайме произошел эпизод, который еще долго будут обсуждать в футбольном кругу. Грисьо ворвался на угол штрафной «Александрии» - Шулянский ударил его по ногам. Арбитр пошел смотреть VAR, но фола в этом эпизоде не увидел.

Во втором тайме команды почти не создавали голевых моментов. Под занавес встречи перспективный отрезок провели хозяева, но ни одной из команд так и не удалось открыть счет на табло.

Встреча так и завершилась безголевой ничьей. «Александрия» мало того, что потеряла очки в матче с аутсайдером, так еще и потеряла первую строчку, пропустив вперед себя „Полесье“.

Вырванная на последних секундах победа голом, который бы заценил тренер «Ингульца» Кобин

В субботу в гости к одесскому «Черноморцу» пожаловал петровский «Ингулец». В этом поединке «Черноморцу» удалось оторваться от зоны вылета, а «Ингульцу» наоборот туда попасть.

Матч начался осторожно со стороны обеих команд. Сначала инициативой завладели «моряки», но впоследствии гости выровняли положение. Первый момент возник у «Черноморца» только на 26 минуте, когда Богдан Бутко вырезал на Кирилла Попова, но последний пробил точно в руки киперу «Ингульца».

В первом тайме голкиперы обеих команд находились практически без работы, что и вылилось в «сухой» первый тайм. Во втором ситуация также не сильно изменилась. Голкиперов лишь разминали дальними ударами, или фланговыми навесами.

В последние 20 минут «Черноморец» активизировался, но игрокам на хватало точности, а «Ингулец» ничего не мог противопоставить «морякам». Развязка матча наступила в добавленное арбитром время. Сначала защитник «Ингульца» за две минуты получил две желтые карточки и был удален с поля. Уже через минуту 18-летнему полузащитнику «Черноморца» Александру Пшеничнюку удалось невозможное.

«Моряки» получили право на угловой. Одесситы подали на ближнюю и после суматохи в штрафной мяч отскочил на дальнюю, где первым оказался Пшеничнюк, который в падении через себя, в стиле «Васи-бисиклеты» (так называли гол нынешнего тренера «Ингульца» Василия Кобина в ворота «Легии»), забил победный гол для своей команды - 1:0.

4 из 4, первый гол Брагару, юбилей Буяльского

Во втором матче субботы в Киеве сошлись столичное «Динамо» и луганская «Заря», которая потеряла своего лидера Эдуардо Герерро, который как раз и перешел в стан киевлян.

Первый тайм прошел при полной доминации «бело-синих», но киевлянам не хватало точности. Сначала Владислав Ванат пробил с острого угла в Турбаевского, затем Андрей Ярмоленко с нескольких метров пробил выше ворот. Также по воротам «Зари» пробивали Александр Тымчик и Константин Вивчаренко, но не точно. Луганчане сумели ответить сумел лишь в середине тайма, но Денис Антюх пробил точную в Георгия Бущана. Открывать счет мог Ярмоленко, но его удар приняла на себя стойка.

Старт второй половины был за «Зарей». Антюх с выгодной позиции не сумел переиграть Бущана, но все же на 65-ой минуте Владислав Кабаев отправил Вивчаренко вперед по флангу, защитник ворвался в штрафную, где пасом нашел Виталия Буяльского, который и расстрелял ворота Турбаевсього - 1:0. Этот гол стал 75-ым для Буяльского за карьеру в «Динамо».

Через 13 минут, Максим Брагару, который вышел на замену, забил свой дебютный гол за киевлян и удвоил преимущество своей команды. Брагару с левого фланга сместился в центр и точно пробил низом в дальний угол. Помог рикошет от Друшляка - 2:0.

Вернуть «Зарю» в игру мог Ндур, но Бущану удалось зафиксировать мяч с нескольких метров. Матч так и завершился - 2:0. Киевляне побеждают в 4 из 4 матча подряд в УПЛ.

Разгром во Львове, хеттрик Бондаренко

В последнем матче субботы львовских «Карпат» посетил донецких «Шахтер». В этом матче дончане не оставили камня на камне от «львов», а в матче было забито аж 7 голов.

В первые 10 минут команды обменялись опасными моментами. На 4 минуте Владимир Адамюк не смог с нескольких метров переиграть Дмитрия Ризныка, а через 6 минут Георгий Судаков пробил в штангу.

На 21-й минуте счет в игре открыл капитан «горняков» Александр Зубков. Капитан принял мяч на краю штрафной «Карпат», оставил в дураках защитника львовян, и с правой нерабочей ноги мощно пробил мимо Кемкина - 1:0.

Через две минуты Евгений Пидлепенец с нескольких метров расстрелял Ризныка после суматохи в штрафной после подачи с углового - 1:1. Однако, уже через 5 минут Артем Бондаренко взялся за дело. Сначала Бондаренко нанес удар по воротам, который не с помощью рикошета, залетел за шиворот Кемкину - 2:1.

На 30-й минуте произошел забавный эпизод с участием тренера «Карпат» Владислава Лупашко. Лупашко, пытаясь быстро вернуть мяч в игру, который вышел за пределы поля, тренер выбежал на поле и отдал пас на Мирошниченко, однако арбитр не оценил этот эпизод и показал коучу желтую карточку.

Уже через 10 минут Бондаренко снова с помощью рикошета оформил дубль - 3:1. Затем на 42-й минуте точный удар нанес удар головой с нескольких метров Даниил Сикан - 4:1.

Отметим, что Сикан, который является воспитанником «Карпат», не стал праздновать гол в ворота своей бывшей команды.

Уже на 65-ой минуте Бондаренко оформил хеттрик и довел счет до неприличного - 5:1. Судаков отдал пас в разрез, Сикан пропустил на Бондаренко, который вывалился один на один с голкипером и элегантно перебросил за шиворот.

Точку в этом матче поставили львовяне - на 83-й минуте Артур Шах обыграл двух игроков «Шахтера», ворвался в штрафную и прострелил точно на Амбросия Чачуа, который мощно пробил уже в пустые ворота - 5:2.

Красная карточка, потеря очков, воздушная тревога, подарок на юбилей

В первом матче воскресенья полтавскую «Ворсклу» посетил винниковский «Рух», которому было необходимо воспользоваться осечкой «Александрии», чтобы иметь возможность вырваться в лидеры, но этому не суждено было.

Футболисты «Ворсклы» вышли на поединок с футболками в память Виктора Медяника, с позывным «Мед», который погиб 22 августа в результате минометно-артиллерийского обстрела в районе выполнения задач по назначению на Курщине.

Старт поединка получился на удивление скучным. Фактически первые 30 минут команды не имели моментов. Первый опасный момент возник аж на 37-ой минуте у «Ворсклы», когда Иеде из пределов штрафной пробил мимо ближней стойки ворот львовян.

На 38-ой минуте «Ворскла» осталась в меньшинстве. Сначала Александр Скляр получил желтую за перепалку с арбитром, а уже через 6 минут получил второе предупреждение за фол на Романе Дидыке и был удален с поля.

На второй тайм команды вышли после вынужденной паузы, связанной с воздушной тревогой в Полтаве. «Рух», зная, что ворскляне играют в меньшинстве, сразу начали давать на ворота полтавчан, однако им так и не удалось воспользоваться преимуществом.

«Ворскла» хорошо оборонялась и даже могла забить. Финальный свисток зафиксировал «сухие нули» на табло - 0:0. После невнятной ничьей «Рух» опустился на 6 место, а «Ворскла» сделала подарок своему тренеру Сергею Долганскому, который в этот день отмечал свой 50 день рождения.

Вырванные очки в последнюю десятиминутку

Во втором матче воскресенья столичный «Левый берег» посетил криворожский «Кривбасс». Хозяева поля, которые оправились после трех подряд поражений и набрали ход, одержав две подряд победы, активнее начали матч.

До середины первого тайма голкиперы обеих команд находились почти без работы. Лишь на 23-ой минуте первый момент возник у «Кривбасса» - Жан По отдал разрезную передачу в штрафную площадь на Сосу, но легионеру не хватило точности.

Первый тайм так и завершился «сухими нулями». Уже через 10 минут после начала второй половины Соса снова имел свой шанс, но на этот раз не попал по воротам после подачи с фланга. «Аисты» ответили моментом Тараса Галаса, но его удар стал слишком легким для Андрея Клищука.

На 81-ой минуте «Кривбасс» выбежал в великолепную контратаку, что вылилось в забитый гол. После подачи с углового, Клищук зафиксировал мяч в свои руки, быстро бросил на Дениса Кузыка, который пасом со своей половины верхом обрезал всю команду «Левого берега», Максим Задерака вышел один на один с голкипером и уверенно его переиграл - 1:0.

После забитого гола, «Левый берег» бросился отыгрываться, но криворожане удачно «тушили» опасность у своих ворот. Счет на табло - 0:1.

Волевая победа, позволившая возглавить таблицу и разбитая бровь

Заключительный матч воскресенья провели житомирское «Полесье», которому необходимо было воспользоваться осечками «Александрии» и «Руха», и ровенский «Верес». Перед стартом поединка «Полесье» вручило памятную футболку Сергею Шищенко, возглавившему «Оболонь», благодаря которому «волки» в прошлом сезоне вышли в еврокубки.

Также еще одним символическим моментом стало то, что первый удар по мячу в матче сделал капеллан 132 отдельного разведывательного батальона ДШВ ВСУ Сергей Самоцкий.

Матч шокирующе начался для «Полесья», ведь «Вересу» удалось забить уже в дебюте поединка. После подачи с фланга от Шарая отличился Гайдучик, направив мяч точно в угол ворот Волынца. Далее игра выровнялась и свелась к большому количеству борьбы.

Первый тайм напоминал «качели». Команды сразу отвечали друг другу на свои моменты, но так в первой половине голов не удалось забить. На 23-ой минуте произошел неприятный эпизод для Сергея Чоботенко. В одном из единоборств Сергей получил рассечение брови и перелом носа, но защитник продолжил игру.

В начале второго тайма «Полесью» удалось оправиться и сделать игру за 10 минут. Сначала Алексей Гуцуляк был успешным на дальней штанге с передачи Александра Назаренко - 1:1. Уже через 8 минут лучшему бомбардиру УПЛ Назаренко удалось отличиться с пенальти и вывести свою команду вперед - 2:1.

Любые потуги ривненчан отыграться до конца матча так и не стали реальностью. «Полесье» одерживает очередную победу и благодаря очередным 3-м зачетным пунктам поднимается на первое место в таблице.

«Колос» продолжает лихорадить

Заключительный матч тура в понедельник провели «Колос», который к этому туру подходил на предпоследнем месте в таблице УПЛ, против черкасского «ЛНЗ».

Ковалевский коллектив, который еще не побеждал в этом сезоне, сразу бросился в бой, что увенчалось в забитый гол уже в начале поединка. Артем Гусол на фланге прострелил в штрафную, Боливар неуклюже обработал мяч, но он удачно отскочил к Максиму Третьякову, который и расстрелял ворота - 1:0.

После пропущенного гола гости несколько активизировались и имели возможность сравнять счет еще в первом тайме, в частности удар Мухаррема Яшари приняла на себя перекладина.

Впрочем «ЛНЗ» сумел отыграться после перерыва. После подачи с углового Фрэнсис Момо замкнул подачу на ближней штанге - 1:1. Команды насоздавали в этом матче кучу моментов, как одна, так и другая команда могла вырвать победу, но подвела реализация. Как итог - ничья 1:1.

Для «Колоса» это уже третья ничья в сезоне, что позволило команде выбраться из зоны вылета, хоть и не далеко, а вот «ЛНЗ» удалось подняться на 4 место.