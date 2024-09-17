"Олександрія" втрачає лідерство, зламані носи та розсічена брова, розгром у Львові: результат 6 туру УПЛ

"Олександрія" втрачає першу сходинку та пропускає вперед себе "Полісся", зламані носи, розсічена брова, розгром "Карпат" у Львові, гол-красень в стилі "Васі-бісіклєти", дебютні голи та хеттрик - так пройшов черговий шостий тур Української прем’єр ліги. УНН вирішив розповісти результати, нові досягнення та чим запам’ятається черговий тур УПЛ.

Вдалий дебют Шищенка, втрата лідерських позицій "Олександрією", зламаний ніс

Черговий 6 тур УПЛ стартував матчем "Оболоні", яка перебуває на останньому місці в таблиці проти "Олександрії", яка до цього матчу підходила лідером чемпіонату. "Пивоварів" на цей поєдинок виводив новий тренер - Сергій Шищенко.

По ходу поєдинку не можна було сказати, що "Олександрія" приїхала на легку прогулянку до "Оболоні", а "пивовари" вже не виглядали, як хлопчики для биття. Варто зазначити, що хоч і олександрійці завдали 6 ударів по воротах, але не нанесли жодного у площину.

Вже в дебюті поєдинку форвард "Оболоні" Ростислав Тарануха міг відкривати рахунок, але удар відбив Єрмаков. На 10 хвилині Безерра розбив Таранусі ніс в ігровому епізоді, тож форварда довелося замінити на Теслюка. "Пивовари", як і "Олександрія" могли відкривати рахунок у першому таймі, але Єрмаков засейвив перспективний удар головою Приймака, а форвард "Олександрії" Олександр Філіппов поцілив у штангу.

Ростислав Тарануха із розбитим носом

Також у першому таймі стався епізод, який ще довго будуть обговорювати у футбольному колі. Грисьо увірвався на кут штрафного "Олександрії" – Шулянський вдарив його по ногах. Арбітр пішов дивитися VAR, але фолу в цьому епізоді не побачив.

У другому таймі команди майже не створювали гольових моментів. Під завісу зустрічі перспективний відрізок провели господар, але жодній з команд так і не вдалося відкрити рахунок на табло.

Зустріч так і завершилася безгольовою нічиєю. "Олександрія" мало того, що втратила очки в матчі із аутсайдером, так ще і втратила першу сходинку, пропустивши вперед себе "Полісся".

Вирвана на останніх секундах перемога голом, який би зацінив тренер "Інгульця" Кобін

В суботу в гості до одеського "Чорноморця" завітав петровський "Інгулець". В цьому поєдинку "Чорноморцю" вдалося відірватися від зони вильоту, а "Інгульцю" навпаки туди потрапити.

Матч розпочався обережно зі сторони обох команд. Спершу ініціативою заволоділи "моряки", але згодом гості вирівняли становище. Перший момент виник у "Чорноморця" лише аж на 26 хвилині, коли Богдан Бутко вирізав на Кирила Попова, але останній пробив точно в руки кіперу "Інгульця".

В першому таймі голкіпери обох команд перебували практично без роботи, що і вилилося у "сухий" перший тайм. В другому ситуація також не сильно змінилася. Голкіперів лише розминали дальніми ударами, або фланговими навісами.

В останні 20 хвилин "Чорноморець" активізувався, але гравцям на вистачало влучності, а "Інгулець" нічого не міг протиставити "морякам". Розв’язка матчу наступила в доданий арбітром час. Спочатку захисник "Інгульця" за дві хвилини отримав дві жовті картки та був вилучений з поля. Вже за хвилину 18-річному півзахиснику "Чорноморця" Олександру Пшеничнюку вдалося неможливе.

"Моряки" отримали право на кутовий. Одесити подали на ближню і після метушні у штрафному м’яч відскочив на дальню, де першим виявився Пшеничнюк, який в падінні через себе, у стилі "Васі-бісіклєти" (так називали гол нинішнього тренера "Інгульця" Василя Кобіна у ворота "Легії"), забив переможний гол для своєї команди - 1:0.

4 з 4, перший гол Брагару, ювілей Буяльського

В другому матчі суботи у Києві зійшлися столичне "Динамо" та луганська "Зоря", яка втратила свого лідера Едуардо Герерро, який саме й перейшов у стан киян.

Перший тайм пройшов за повної домінації "біло-синіх", але киянам не вистачало влучності. Спочатку Владислав Ванат пробив з гострого кута у Турбаєвського, потім Андрій Ярмоленко з декількох метрів пробив вище воріт. Також по воротам "Зорі" пробивали Олександр Тимчик та Костянтин Вівчаренко, але не точно. Луганчани зуміли відповісти зумів лише у середині тайму, але Денис Антюх пробив точну у Георгія Бущана. Відкривати рахунок міг Ярмоленко, але його удар прийняла на себе стійка.

Старт другої половини був за "Зорею". Антюх із вигідної позиції не зумів переграти Бущана, але все ж таки на 65-ій хвилині Владислав Кабаєв відправив Вівчаренко вперед по флангу, захисник увірвався до штрафного, де пасом знайшов Віталія Буяльського, який і розстріляв ворота Турбаєвсього - 1:0. Цей гол став 75-им для Буяльського за кар’єру в "Динамо".

За 13 хвилин, Максим Брагару, який вийшов на заміну, забив свій дебютний гол за киян та подвоїв перевагу своєї команди. Брагару з лівого флангу змістився в центр і точно пробив низом у дальній кут. Допоміг рикошет від Друшляка - 2:0.

Повернути "Зорю" в гру міг Ндур, але Бущану вдалося зафіксувати м’яч з кількох метрів. Матч так і завершився - 2:0. Кияни перемагають у 4 з 4 матчі поспіль в УПЛ.

Розгром у Львові, хеттрик Бондаренка

В останньому матчі суботи до львівських "Карпат" завітав донецьких "Шахтар". В цьому матчі донеччани не залишили каменя на камені від "левів", а у матчі було забито аж 7 голів.

В перші 10 хвилин команди обмінялися небезпечними моментами. На 4 хвилині Володимир Адамюк не зміг з кількох метрів переграти Дмитра Різника, а за 6 хвилин Георгій Судаков пробив у штангу.

На 21-й хвилині рахунок у грі відкрив капітан "гірників" Олександр Зубков. Капітан прийняв м’яч на краю штрафного "Карпат", пошив у дурня захисника львів’ян, і з правої неробочої ноги потужно пробив повз Кемкіна - 1:0.

За дві хвилини Євген Підлепенець з кількох метрів розстріляв Різника після метушні у штрафному після подачі з кутового - 1:1. Однак, вже за 5 хвилин Артем Бондаренко взявся за справу. Спочатку Бондаренко завдав удару по воротах, який не за допомогою рикошету, залетів за комірець Кемкіну - 2:1.

На 30-тій хвилині стався кумедний епізод за участі тренера "Карпат" Владислава Лупашка. Лупашко, намагаючись швидко повернути м’яч до гри, який вийшов за межі поля, тренер вибіг на поле та віддав пас на Мірошниченка, однак арбітр не оцінив цей епізод та показав коучу жовту картку.

Вже за 10 хвилин Бондаренко знову за допомогою рикошету оформив дубль - 3:1. Потім на 42-й хвилині точного удару завдав удару головою з кількох метрів Данило Сікан - 4:1.

Зазначимо, що Сікан, який є вихованцем "Карпат", не став святкувати гол у ворота своєї колишньої команди.

Вже на 65-ій хвилині Бондаренко оформив хеттрик та довів рахунок до непристойного - 5:1. Судаков віддав пас у розріз, Сікан пропустив на Бондаренка, який вивалився віч-на-віч з голкіпером та елеганто перекинув за комірець.

Крапку в цьому матчі поставили львів'яни – на 83-й хвилині Артур Шах обіграв двох гравців "Шахтаря", увірвався до штрафного та прострілив точно на Амбросія Чачуа, який потужно пробив вже у пусті ворота - 5:2.

Червона картка, втрата очок, повітряна тривога, подарунок на ювілей

В першому матчі неділі до полтавської "Ворскли" завітав вінниківський "Рух", якому було необхідно скористатися осічкою "Олександрії", щоб мати можливість вирватися у лідери, але цьому не судилося.

Футболісти "Ворскли" вийшли на поєдинок з футболками в пам’ять Віктора Медяника, за позивним "Мед", який загинув 22 серпня внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу в районі виконання завдань за призначенням на курщині.

Старт поєдинку вийшов напрочуд нудним. Фактично перші 30 хвилин команди не мали моментів. Перший небезпечний момент виник аж на 37-ій хвилині у "Ворскли", коли Ієде з меж штрафного пробив повз ближню стійку воріт львів'ян.

На 38-ій хвилині "Ворскла" залишилася у меншості. Спочатку Олександр Скляр отримав жовту за прирікання з арбітром, а вже за 6 хвилин отримав друге попередження за фол на Роману Дідику та був вилучений з поля.

На другий тайм команди вийшли після вимушеної паузи, пов'язаної з повітряною тривогою у Полтаві. "Рух", знаючи, що ворскляни грають в меншості, відразу почали давати на ворота полтавців, однак їм так і не вдалося скористатися перевагою.

"Ворскла" гарно оборонялась та навіть могла забити. Фінальний свисток зафіксував "сухі нулі" на табло - 0:0. Після невиразної нічиєї "Рух" опустився на 6 сходинку, а "Ворскла" зробила подарунок своєму тренеру Сергію Долганському, який в цей день відзначав свій 50 день народження.

Вирвані очки в останню десятихвилинку

В другому матчі неділі до столичного "Лівого берегу" завітав криворізький "Кривбас". Господарі поля, які оговталися після трьох поспіль поразок та набрали хід, здобувши дві поспіль перемоги, активніше розпочали матч.

До середини першого тайму голкіпери обох команд перебували майже без роботи. Лише на 23-ій хвилині перший момент виник у "Кривбасу" - Жан По віддав розрізну передачу в штрафний майданчик на Сосу, але легіонеру не вистачило точності.

Перший тайм так і завершився "сухими нулями". Вже за 10 хвилин після початку другої половини Соса знову мав свій шанс, але на цей раз не влучив по воротах після подачі з флангу. "Лелеки" відповіли моментом Тараса Галаса, але його удар став надто легким для Андрія Кліщука.

На 81-ій хвилині "Кривбас" вибіг в чудову контратаку, що вилилося в забитий гол. Після подачі з кутового, Кліщук зафіксував м’яч у свої руки, швидко вкинув на Дениса Кузика, який пасом зі своєї половини верхом обрізав всю команду "Лівого берега", Максим Задерака вийшов віч-на-віч із голкіпером та впевнено його переграв - 1:0.

Після забитого голу, "Лівий берег" кинувся відігруватися, але криворіжці вдало "тушили" небезпеку біля своїх воріт. Рахунок на табло - 0:1.

Вольова перемога, що дозволила очолити таблицю та розбита брова

Заключний матч неділі провели житомирське "Полісся", якому необхідно було скористатися осічками "Олександрії" та "Руху", та рівненський "Верес". Перед стартом поєдинку "Полісся" вручило пам’ятну футболку Сергію Шищенку, який очолив "Оболонь", завдяки якому "вовки" минулого сезону вийшли у єврокубки.

Також ще одним символічним моментом стало те, що перший удар по м’ячу у матчі зробив капелан 132 окремого розвідувального батальйону ДШВ ЗСУ Сергій Самоцький.

Матч шоково розпочався для "Полісся", адже "Вересу" вдалося забити вже у дебюті поєдинку. Після подачі з флангу від Шарая відзначився Гайдучик, спрямувавши м’яч точно в кут воріт Волинця. Далі гра вирівнялася та звелася до великої кількості боротьби.

Перший тайм нагадував "качелі". Команди одразу відповідали одна одній на свої моменти, але так в першій половині голів не вдалося забити. На 23-ій хвилині стався неприємний епізод для Сергія Чоботенка. В одному з единоборств Сергій зазнав розсічення брови та перелом носу, але захисник продовжив гру.

На початку другого тайму "Поліссю" вдалося оговтатися та зробити гру за 10 хвилин. Спочатку Олексій Гуцуляк був успішним на дальній стійці з передачі Олександра Назаренка - 1:1. Вже за 8 хвилин найкращому бомбардиру УПЛ Назаренку вдалося відзначитися з пенальті та вивести свою команду вперед - 2:1.

Будь-які потуги рівнян відігратися до кінця матчу так і не стали реальністю. "Полісся" здобуває чергову перемогу та завдяки черговим 3-м заліковим пунктам піднімається на перше місце в таблиці.

"Колос" продовжує лихоманити

Заключний матч туру в понеділок провели "Колос", який до цього туру підходив на передостанньому місці в таблиці УПЛ, проти черкаського "ЛНЗ".

Ковалівський колектив, який ще не перемагав у цьому сезоні, одразу кинувся в бій, що увінчалося в забитий гол вже на початку поєдинку. Артем Гусол на фланзі прострелив до штрафного, Болівар неоковирно обробив м’яч, але він вдало відскочив до Максима Третьякова, який і розстріляв ворота - 1:0.

Після пропущеного голу гості дещо активізувалися та мали можливість зрівняти рахунок ще у першому таймі, зокрема удар Мухаррема Яшарі прийняла на себе поперечка.

Втім "ЛНЗ" зумів відігратися по перерві. Після подачі з кутового Френсіс Момо замкнув подачу на ближній штанзі - 1:1. Команди настворювали в цьому матчі купу моментів, як одна, так і інша команда могла вирвати перемогу, але підвела реалізацію. Як підсумок – нічия 1:1.

Для "Колоса" це вже третя нічия у сезоні, що дозволило команді вибратися із зони вильоту, хоч і не далеко, а от "ЛНЗ" вдалося піднятися на 4 місце.