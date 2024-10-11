Александр Балануца уволен с должности заместителя министра обороны
Киев • УНН
Кабмин уволил Балануцу с должности заместителя министра обороны по представлению Умерова. На его место назначен Боев, который будет отвечать за вопросы европейской интеграции.
Кабинет Министров Украины уволил Александра Балануцу с должности заместителя министра обороны, он продолжит свою дипломатическую карьеру, сообщила в пятницу пресс-служба оборонного ведомства, передает УНН.
"По представлению министра обороны Украины, правительство уволило с должности заместителя министра обороны Александра Балануцу", - говорится в сообщении Минобороны
Глава ведомства Рустем Умеров поблагодарил Балануцу за работу и его вклад в работу министерства. Отмечается, что в дальнейшем он продолжит свою дипломатическую карьеру.
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Александр Балануца был назначен на должность 17 мая 2024 года и отвечал за направление европейской интеграции.
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Кабинет министров Украины, по представлению министра обороны Рустема Умерова, назначил Сергея Боева на должность заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции.