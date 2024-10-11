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Александр Балануца уволен с должности заместителя министра обороны

Александр Балануца уволен с должности заместителя министра обороны

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 13:12  •  3259 просмотра

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Кабмин уволил Балануцу с должности заместителя министра обороны по представлению Умерова. На его место назначен Боев, который будет отвечать за вопросы европейской интеграции.

Кабинет Министров Украины уволил Александра Балануцу с должности заместителя министра обороны, он продолжит свою дипломатическую карьеру, сообщила в пятницу пресс-служба оборонного ведомства, передает УНН.

"По представлению министра обороны Украины, правительство уволило с должности заместителя министра обороны Александра Балануцу", - говорится в сообщении Минобороны

Глава ведомства Рустем Умеров поблагодарил Балануцу за работу и его вклад в работу министерства. Отмечается, что в дальнейшем он продолжит свою дипломатическую карьеру.

Дополнение

Александр Балануца был назначен на должность 17 мая 2024 года и отвечал за направление европейской интеграции.

Дополнение 

Кабинет министров Украины, по представлению министра обороны Рустема Умерова, назначил Сергея Боева на должность заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
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