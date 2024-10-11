Олександра Балануцу звільнено з посади заступника міністра оборони
Київ • УНН
Кабмін звільнив Балануцу з посади заступника міністра оборони за поданням Умєрова. На його місце призначено Боєва, який відповідатиме за питання європейської інтеграції.
Кабінет Міністрів України звільнив Олександра Балануцу з посади заступника міністра оборони, він продовжить свою дипломатичну карʼєру, повідомила у пятницю пресслужба оборонного відомства, передає УНН.
"За поданням міністра оборони України, уряд звільнив з посади заступника міністра оборони Олександра Балануцу", - йдеться у повдіомленні Міноборони
Глава відомства Рустем Умєров подякував Балануці за роботу та його внесок у роботу міністерства. Зазначається, що надалі він продовжить свою дипломатичну карʼєру.
Доповнення
Олександр Балануца був призначений на посаду 17 травня 2024 року і відповідав за напрямок європейської інтеграції.
Доповнення
Кабінет міністрів України, за поданням міністра оборони Рустема Умєрова, призначив Сергія Боєва на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.