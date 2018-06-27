Албания отказалась создавать центр приема беженцев для ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Албания ответила отказом на предложение создать на своей территории центр для приема мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
Балканская страна не согласится на это, даже если в обмен ей предложат членство в ЕС, заявил премьер страны Эди Рама в интервью немецким СМИ. Он отметил, что считает неприемлемой идею обращения с мигрантами, как будто они какие-то нежелательные ядовитые отходы. Рама добавил, что Албания всегда готова сотрудничать с ЕС для решения общих европейских проблем, однако не может справиться с ними самостоятельно. Возможный центр для мигрантов на Балканах политик считает "опасным решением".
Напомним, что ранее канцлер Австрии Себастьян Курц и глава Европарламента Антонио Таяни предложили организовать место содержания искателей убежища на Балканах. Накануне ЕС не без оговорок дал зеленый свет началу переговоров с Тираной и Скопье о возможном членства Албании и Македонии в ЕС. Прогресс в переговорах Брюссель привязывает к проведению реформ.
В конце этой недели ожидается саммит Евросоюза, на котором тема беженцев станет одной из главных тем. Важна она и для Германии, где миграционная политика стала камнем преткновения для сестринских партий ХДС и ХСС.