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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 11606 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 100338 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136390 просмотра

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8 марта, 10:25 • 142715 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Албания отказалась создавать центр приема беженцев для ЕС

Албания отказалась создавать центр приема беженцев для ЕС

Киев  •  УНН

 • 8421 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Албания ответила отказом на предложение создать на своей территории центр для приема мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Балканская страна не согласится на это, даже если в обмен ей предложат членство в ЕС, заявил премьер страны Эди Рама в интервью немецким СМИ. Он отметил, что считает неприемлемой идею обращения с мигрантами, как будто они какие-то нежелательные ядовитые отходы. Рама добавил, что Албания всегда готова сотрудничать с ЕС для решения общих европейских проблем, однако не может справиться с ними самостоятельно. Возможный центр для мигрантов на Балканах политик считает "опасным решением".

Напомним, что ранее канцлер Австрии Себастьян Курц и глава Европарламента Антонио Таяни предложили организовать место содержания искателей убежища на Балканах. Накануне ЕС не без оговорок дал зеленый свет началу переговоров с Тираной и Скопье о возможном членства Албании и Македонии в ЕС. Прогресс в переговорах Брюссель привязывает к проведению реформ.

В конце этой недели ожидается саммит Евросоюза, на котором тема беженцев станет одной из главных тем. Важна она и для Германии, где миграционная политика стала камнем преткновения для сестринских партий ХДС и ХСС.

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