У ЄС відклали старт переговорів про членство з Албанією і Македонією
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Не дивлячись на заклики Греції, міністри закордонних справ країн ЄС відклали початок переговорів про вступ з Албанією і Македонією до літа 2019 року через спротив Франції, Нідерландів і Данії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ekathimerini.
Франція, нідерланди і Данія заявили, що рівень проведення реформ у країнах недостатній для їх вступу до ЄС та наполягли на більших реформах перш ніж переходити до подальших кроків на шляху до членства.
За даними одного з дипломатів, Нідерланди наполягають, що для початку переговорів про членство в ЄС зміни назви недостатньо, а країни мають відповідати двом базовим критеріям верховенства права та адміністративної спроможності для початку переговорів.
Згідно з висновками Ради ЄС, міністри "погоджуються прокласти шлях до відкриття переговорів про вступ у червні 2019 року".
Як повідомляв УНН, держсекретар США Майкл Помпео обговорив в суботу по телефону зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном перспективи приєднання Македонії до НАТО і Євросоюзу.