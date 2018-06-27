Албанія відмовилася створювати центр прийому біженців для ЄС

Балканська країна не погодиться на це, навіть якщо в обмін їй запропонують членство в ЄС, заявив прем'єр країни Еді Рама в інтерв'ю німецьким ЗМІ. Він наголосив, що вважає неприйнятною ідею поводження з мігрантами, наче вони якісь небажані отруйні відходи. Рама додав, що Албанія завжди готова співпрацювати з ЄС для вирішення спільних європейських проблем, проте не може впоратися з ними самотужки. Можливий центр для мігрантів на Балканах політик вважає "небезпечним рішенням".

Нагадаємо, що раніше канцлер Австрії Себастіан Курц та голова Європарламенту Антоніо Таяні запропонували організувати місце утримання шукачів притулку на Балканах. Напередодні ж ЄС не без застережень дав зелене світло початку переговорів з Тіраною та Скоп'є щодо можливого членства Албанії та Македонії в ЄС. Прогрес у переговорах Брюссель прив'язує до проведення реформ.

Наприкінці цього тижня очікується саміт Євросоюзу, на якому тема біженців стане однією з головних тем. Важлива вона й для Німеччини, де міграційна політика стала каменем спотикання для сестринських партій ХДС та ХСС.