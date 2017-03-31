Акцию "Свободное движение для всех!" устроили в Киеве

Чтобы привлечь внимание к акции, на Почтовой площади в Киеве в районе набережной Днепра люди создали живой баннер - слово "Свободные".

Таким образом, по словам активистов, они выступают за то, чтобы на улицах Киева стало меньше автомобилей, что позволит всем желающим свободно передвигаться пешком, ездить на велосипедах, освободить полосы для общественного транспорта.

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"Основной причиной загрязнения воздуха в Киеве являются выбросы от транспорта. Нормы загрязняющих веществ в воздухе превышены в 3, 4, а то даже и в 5 раз. Кроме проблем с загрязнением воздуха, избыточное количество частного транспорта в городах приводит к усложнению передвижения по городу и пробкам, все большая часть городского пространства отводится для парковок и расширение дорог. Развитию общественного транспорта уделяется недостаточно внимания. Это приводит к тому, что город становится менее комфортным для жизни", - отметил участник акции Андрей Климчук.

Активисты также планируют 1 апреля в Киеве присоединиться к всемирному флешмобу "30 дней на велосипеде/30 days of biking".