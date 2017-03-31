Акцію “Вільний рух для всіх!” влаштували у Києві

Аби привернути увагу до акції, на Поштовій площі у Києві в районі набережної Дніпра люди створили живий банер – слово "Вільні".

Таким чином, за словами активістів, вони виступають за те, аби на вулицях Києва стало менше автомобілів, що дасть можливість всім бажаючим вільно пересуватися пішки, їздити на велосипедах, звільнити смуги для громадського транспорту.

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“Основною причиною забруднення повітря у Києві є викиди від транспорту. Норми забруднюючих речовин у повітрі перевищені у 3, 4, а то навіть і в 5 разів. Окрім проблем з забрудненням повітря, надмірна кількість приватного транспорту у містах призводить до ускладнення пересування містом і заторів, а все більше міського простору відводиться для парковок та розширення доріг. Розвитку громадського транспорту приділяється недостатньо уваги. Це призводить до того, що місто стає менш комфортним для життя”, - зазначив учасник акції Андрій Климчук.

Активісти також планують 1 квітня у Києві приєднатися до всесвітнього флешмобу “30 днів на велосипеді/30 days of biking”.