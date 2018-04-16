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11:47 • 7711 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 42033 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 107264 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 115139 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 128580 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144659 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147806 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Актуальное
Акции российского "Русала" упали до рекордного минимума

Акции российского "Русала" упали до рекордного минимума

Киев  •  УНН

 • 13505 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Акции российского алюминиевого гиганта “Русал” продолжили падение при открытии новой торговой недели на Гонконгской фондовой бирже. В первые минуты операций они подешевели на 16,67% — до 1,7 гонконгского доллара за единицу, свидетельствуют данные торгов состоянию на 9:45 по местному времени (3:45 по киевскому времени), передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Это самая низкая стоимость бумаг в истории компании, которая разместила их на площадке в Гонконге в 2010 году.

Неделю назад акции “Русала” обрушились на 50% (до 2,34 гонку. долл за штуку) на фоне сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США. С тех пор акции компании продолжают падать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Русал” Дерипаски переходит на оплату в евро для обхода санкций США — Reuters

Напомним, Минфин США в пятницу дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционный список 38 российских физических и юридических лиц, в том числе “Рособоронэкспорт”, “Российская финансовая корпорация” и “Русала”. Вашингтон, мотивируя введение рестрикций (ограничений), обвинил Москву в незаконной аннексии Крыма, в разжигании насилия на востоке Украины, поддержки Башара Асада в Сирии, поставки ему материалов и оружия, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.

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