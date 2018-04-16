Акції російського "Русала" впали до рекордного мінімуму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Акції російського алюмінієвого гіганта “Русал” продовжили падіння при відкритті нового торгового тижня на Гонконгській фондовій біржі. У перші хвилини операцій вони подешевшали на 16,67% — до 1,7 гонконгського долара за одиницю, свідчать дані торгів станом на 9:45 за місцевим часом (3:45 за київським часом), інформує УНН з посиланням на ТАРС.
Це найнижча вартість паперів в історії компанії, яка розмістила їх на майданчику в Гонконзі в 2010 році.
Тиждень тому акції “Русала” обрушилися на 50% (до 2,34 гонк. дол за штуку) на тлі повідомлення компанії про можливий технічний дефолт за деякими видами боргових зобов’язань після введення санкцій з боку США. З тих пір акції компанії продовжують падати.
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Нагадаємо, Мінфін США у п’ятницю доповнив список російських бізнесменів і топ-менеджерів, проти яких введені санкції. У новому санкційному списку 38 російських фізичних і юридичних осіб, у тому числі “Рособоронекспорт”, “Російська фінансова корпорація” і “Русала”. Вашингтон, мотивуючи введення рестрикцій (обмежень), звинуватив Москву в незаконній анексії Криму, в розпалюванні насильства на сході України, підтримки Башара Асада в Сирії, постачання йому матеріалів і зброї, а також у веденні протиправної діяльності в кіберпросторі.