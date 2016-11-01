Акции Panasonic на рынке упали после больших затрат

"Разочарование для Panasonic именно в том, что скорость их роста не является достаточно сильной. Panasonic должен показать, что он может обеспечить рост за пределами Японии в широком диапазоне своей продукции, в том числе предложений, таких как солнечные батареи, жилые системы и техника высокого класса", - сказал аналитик Macquarie Damian Thong.

Отметим, что японская фирма снизила свой прогноз прибыли за весь год, заканчивающийся 31 марта, в 245 млрд иен ($ 2,34 млрд).

Как сообщал УНН, компания Panasonic начнет выпуск аккумуляторов, которые накапливают солнечную энергию для домашнего использования в Европе.