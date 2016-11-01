Акції Panasonic на ринку впали після великих витрат
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Акції Panasonic Corp впали, оскільки інвестори відреагували на різке зниження прогнозу прибутку виробника електроніки, що зазнав важких витрат через будівництво автомобільних батарей, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Розчарування для Panasonic конкретно в тому, що швидкість їхнього зростання не є достатньо сильною. Panasonic повинен показати, що він може забезпечити зростання за межами Японії в ширшому діапазоні своєї продукції, в тому числі пропозицій, таких як сонячні батареї, житлові системи та техніка високого класу”, — сказав аналітик Macquarie Damian Thong.
Зазначимо, що японська фірма знизила свій прогноз прибутку за весь рік, що закінчується 31 березня, до 245 млрд ієн ($ 2,34 млрд).
Як повідомляв УНН, компанія Panasonic почне випуск акумуляторів, що накопичують сонячну енергію, для домашнього використання в Європі.