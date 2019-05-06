Акции "Аэрофлота" упали после авиакатастрофы в Шереметьево
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Акции "Аэрофлота" на открытии торгов Московской биржи снизились на 3,3%, до 93,5 рубля за акцию после авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 10:07 по московскому времени акции авиакомпании снижаются на 1,7%, до 95,06 рублей.
Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево в результате катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, который загорелся, погиб 41 человек. Всего на борту находилось 78 человек.
Следствием рассматриваются различные версии происшествия, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.