Акції "Аерофлоту" впали після авіакатастрофи у Шереметьєво
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Акції "Аерофлоту" на відкритті торгів Московської біржі знизилися на 3,3%, до 93,5 рубля за акцію після авіакатастрофи в аеропорту Шереметьєво. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
Як свідчать дані торгів, станом на 10:07 за московський часом акції авіакомпанії знижуються на 1,7%, до 95,06 рублів.
Нагадаємо, 5 травня в аеропорту Шереметьєво в результаті катастрофи літака "Аерофлоту" Sukhoi Superjet 100, який загорівся, загинула 41 людина. Всього на борту перебувало 78 осіб.
Слідством розглядаються різні версії події, серед яких недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів і осіб, які проводили технічний огляд борту; несправність повітряного судна; несприятливі метеоумови.