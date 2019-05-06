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З'явилося нове відео зсередини згорілого літака в Шереметьєво

З'явилося нове відео зсередини згорілого літака в Шереметьєво

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Слідчий комітет Росії опублікував нові фотографії і відео з місця авіакатастрофи Sukhoi Superjet 100, який загорівся в російському аеропорту Шереметьєво. Зокрема, на відеоролику є кадри зсередини пасажирського літака, передає УНН.

За даними слідства, повітряне судно, що слідувало сполученням Москва-Мурманськ, 5 травня 2019 року здійснило аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту. При посадці сталося загоряння фюзеляжу повітряного судна. На момент загоряння на борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і 5 членів екіпажу.

Безпосередньо після посадки евакуйовано 33 пасажири і 4 члени екіпажу. Зі згорілого салону літака витягли тіла 41-ї людини. Для встановлення осіб загиблих призначені генетичні експертизи, відзначили у СК РФ.

Вже визнано потерпілими 22 особи, допитуються очевидці, співробітники аеропорту, родичі постраждалих.

Слідчі вилучають з місця події документи і речі пасажирів, які після проведення необхідних процесуальних дій будуть передані постраждалим і близьким загиблих. Спільно з фахівцями Міждержавного авіаційного комітету проводиться додатковий огляд злітної смуги і фюзеляжу літака. Також спільно з представниками МАК вилучені для вивчення мовний і параметричні бортові самописці. Відібрано зразки палива з баків літака і заправної станції, аудіозаписи переговорів з диспетчерською службою, записи з камер відеоспостереження.

Слідством розглядаються різні версії події, серед яких недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів і осіб, які проводили технічний огляд борту; несправність повітряного судна; несприятливі метеоумови, додали в СК РФ.

Під час авіакатастрофи, що сталася напередодні в аеропорту Шереметьєво в Росії, за попередніми даними, постраждала громадянка України.

Відео - Слідчого комітету Росії

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