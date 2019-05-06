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Опубликовано новое видео изнутри сгоревшего самолета в Шереметьево

Опубликовано новое видео изнутри сгоревшего самолета в Шереметьево

Киев  •  УНН

 • 13318 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Следственный комитет России опубликовал новые фотографии и видео с места авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100, который загорелся в российском аэропорту Шереметьево. В частности, на видеоролике есть кадры изнутри пассажирского самолета, передает УНН.

По данным следствия, воздушное судно, следовавшее сообщением Москва-Мурманск, 5 мая 2019 года осуществило аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта. При посадке произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна. На момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.

Непосредственно после посадки эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа. Из сгоревшего салона самолета изъяты тела 41-го человека. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы, отметили в СК РФ.

Уже признано потерпевшими 22 человека, допрашиваются очевидцы, сотрудники аэропорта, родственники пострадавших.

Следователи изымают с места происшествия документы и вещи пассажиров, которые после проведения необходимых процессуальных действий будут переданы пострадавшим и близким погибших. Совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета производится дополнительный осмотр взлетной полосы и фюзеляжа самолета. Также совместно с представителями МАК изъяты для изучения речевой и параметрические бортовые самописцы. Отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения.

Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия, добавили в СК РФ.

Во время авиакатастрофы, произошедшей накануне в аэропорту Шереметьево в России, по предварительным данным, пострадала гражданка Украины.

Видео - Следственного комитета России

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