Акция владельцев авто с иностранными номерами переместится под Кабмин - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Акция владельцев автомобилей с иностранной регистрацией уже подходит к концу, после чего ее участники планируют ехать к Кабинету министров. Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель пресс-службы департамента патрульной полиции Киева Виктор Шеверда.
"Сейчас акция подходит к концу. Митингующие будут перемещаться к Кабмину, по предварительной информации", - сказал он.
Напомним, что акцию автомобилистов устроили минимум на пяти въездах в Киев.