Акція власників авто з іноземними номерами переміститься під Кабмін - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Акція власників автомобілістів з іноземною реєстрацією вже добігає кінця, після чого її учасники планують їхати до Кабінету міністрів. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник прес-служби департаменту патрульної поліції Києва Віктор Шеверда.
"Наразі акція добігає кінця. Зараз мітингувальники будуть переміщуватися до Кабміну, за попередньою інформацією", – сказав він.
Нагадаємо, що акції автомобілістів влаштували щонайменше на п'яти в'їздах до Києва.