Акция против депортации мигрантов в Афганистан прошла в аэропорту Франкфурта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Около 250 человек провели акцию протеста против депортации мигрантов в Афганистан в аэропорту Франкфурта в понедельник вечером. Об этом со ссылкой на представителя движения афганских беженцев сообщает AFP, передает УНН.
Как отмечается, во вторник Германия выслала вторую партию потенциальных афганских беженцев в Кабул по спорному соглашению между ЕС и Афганистаном, подписанному в октябре прошлого года и направленному на ограничение притока мигрантов.
Самолет с 26 людьми, в сопровождении 80 немецких полицейских, утром приземлился в Кабуле, сообщил представитель полиции аэропорта.
Некоторые из беженцев рассказали, что были арестованы в понедельник утром на рассвете и отправлены в Кабул лишь с небольшим багажом или рюкзаком со своими вещами.