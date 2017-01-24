Акция против депортации мигрантов в Афганистан прошла в аэропорту Франкфурта

Как отмечается, во вторник Германия выслала вторую партию потенциальных афганских беженцев в Кабул по спорному соглашению между ЕС и Афганистаном, подписанному в октябре прошлого года и направленному на ограничение притока мигрантов.

Самолет с 26 людьми, в сопровождении 80 немецких полицейских, утром приземлился в Кабуле, сообщил представитель полиции аэропорта.

Некоторые из беженцев рассказали, что были арестованы в понедельник утром на рассвете и отправлены в Кабул лишь с небольшим багажом или рюкзаком со своими вещами.