Акція проти депортації мігрантів до Афганістану пройшла в аеропорту Франкфурта
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Близько 250 осіб провели акцію протесту проти депортації мігрантів до Афганістану в аеропорту Франкфурта в понеділок увечері. Про це з посиланням на представника руху афганських біженців повідомляє AFP, передає УНН.
Як зазначається, у вівторок Німеччина вислала другу партію потенційних афганських біженців до Кабула за спірною угодою між ЄС і Афганістаном, підписаною в жовтні минулого року і спрямованої на обмеження припливу мігрантів.
Літак з 26 людьми, у супроводі 80 німецьких поліцейських, зранку приземлився в Кабулі, повідомив представник поліції аеропорту.
Деякі з біженців розповіли, що були арештовані в понеділок вранці на світанку і відправлені до Кабула лише з невеликим багажем або рюкзаком зі своїми речами.