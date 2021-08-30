Акция Нацкорпуса на Банковой: Довбиша и Кухарчука отправили под стражу на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Печерский суд Киева отправил под стражу на два месяца лидера черкасского отделения праворадикальной партии "Национальний кропус" Дмитрия Кухарчука и ветерана полка "Азов" Олега Довбыша, передает УНН.
Дтали
Довбышу и Кухарчуку инкриминируют хулиганство с применением оружия часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса. Прокурор ходатайствовал об их аресте без залога и суд поддержал ходатайство.
Контекст
Сегодня, 14 августа, представители Национального корпуса планировали проведение митинга под стенами Офиса Президента. С собой они несли автомобильные покрышки, у части участников были закрыты лица.
На подходе к ОПУ правоохранители сообщили о необходимости прохождения поверхностного осмотра для выявления опасных предметов. Митингующие крайне негативно отреагировали на это. После чего начались беспорядки и в сторону правоохранителей полетели дымовые шашки, камни и покрышки. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ. После этого колонна митингующих двинулась к дому где живет глава государства. Меньше чемчерез два часа после столкновений митинг завершился.
Министра внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что события, в результате которых пострадали 8 правоохранителей, будут расследоваться. Он также отметил, что выступает за мирные собрания граждан, право на которые гарантировано Конституцией.