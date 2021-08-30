Акція Нацкорпусу на Банковій: Довбиша та Кухарчука відправили під варту на два місяці

Деталі

Довбишу і Кухарчуку інкримінують хуліганство із застосуванням зброї частина 4 статті 296 Кримінального кодексу. Прокурор клопотав про їх арешт без застави і суд підтримав клопотання.

Контекст

14 серпня, представники Національного корпусу планували проведення мітингу під стінами Офісу Президента. З собою вони несли автомобільні покришки, в частини учасників були закриті обличчя.

На підході до ОПУ правоохоронці повідомили про необхідність проходження поверхневого огляду для виявлення небезпечних речей. Мітингувальники вкрай негативно відреагували на це. Після цього почалися заворушення і в бік правоохоронців полетіли димові шашки, каміння та покришки. Правоохоронці змушені були застосувати сльозогінний газ. Після цього колонна мітингувальників рушила до будинку де мешкає глава держави. Менше ніж за дві години після сутичок мітинг завершився.

Міністра внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що події, в результаті яких постраждало 8 правоохоронців, будуть розслідуватися. Він також наголосив, що виступає за мирні зібрання громадян, право на які гарантоване Конституцією.

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