Акція Нацкорпусу на Банковій: двом учасникам повідомили про підозру (уточнено і доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Двом активним учасникам акції Нацкорпусу на Банковій, під час якої постраждала низка правоохоронців, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
Деталі
У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, правоохоронці вивчили записи з камер відеонагляду та встановили двох найбільш активних учасників, які закликали та першими вчинили протиправні дії. Це — мешканці Черкащини, 1990 та 1984 років народження.
Сьогодні, 28 серпня, слідчий поліції Києва за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомив порушникам про підозру.
Як стало відомо УНН, підозри вручено азовцю, керівнику Черкаського Нацкорпусу Дмитру Кухарчуку та ще одному ветерану полку “Азов” з Черкас Олегу Довбишу.
Також направлено клопотання в суд про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення та причетність інших учасників події та притягнення їх до відповідальності.
Контекст
Сьогодні, 14 серпня, представники Національного корпусу планували проведення мітингу під стінами Офісу Президента. З собою вони несли автомобільні покришки, в частини учасників були закриті обличчя.
На підході до ОПУ правоохоронці повідомили про необхідність проходження поверхневого огляду для виявлення небезпечних речей. Мітингувальники вкрай негативно відреагували на це. Після цього почалися заворушення і в бік правоохоронців полетіли димові шашки, каміння та покришки. Правоохоронці змушені були застосувати сльозогінний газ. Після цього колонна мітингувальників рушила до будинку де мешкає глава держави. Менше ніж за дві години після сутичок мітинг завершився.
Міністра внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що події, в результаті яких постраждало 8 правоохоронців, будуть розслідуватися. Він також наголосив, що виступає за мирні зібрання громадян, право на які гарантоване Конституцією.