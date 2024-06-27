Акции Nvidia продолжат свой рост в течение 2024 на 101% от текущего уровня - менеджер хедж-фонда
Киев • УНН
К концу 2024 года стоимость акций Nvidia достигнет достигнет 6 трлн долларов. Инвесторы ожидают потенциальной прибыли Nvidia также в 2025 и 2026 годах.
К концу текущего года акции Nvidia достигнут 250 долларов за единицу, - это вдвое превысит текущий уровень. В то же время прогнозируемые ожидания рыночная капитализации Nvidia - 6 триллионов долларов. Пишет Business Insider, передает УНН.
Nvidia достигнет оценки в 6 триллионов долларов к концу 2024 года, поскольку инвесторы начнут осознавать, насколько дешевы акции, считает менеджер хедж-фонда
Детали
Вероятный "безумный рост" акций Nvidia до конца года объясняет управляющий хедж-фонда Эрик Джексон из EMJ Capital. Основные аспекты:
Акции Nvidia достигнут 250 долларов к концу года;
Потенциал роста на 101% от текущего уровня.
Соответствующий вероятный рост, оценит компанию, занимающуюся разработкой AI-чипов, в 6 триллионов долларов.
Ключевой фактор-акции Nvidia по-прежнему дешевы на основе актуальной оценки.
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Джексон сказал, что инвесторы начнут сосредотачиваться на потенциале прибыли Nvidia в 2025 и 2026 годах. Это, в свою очередь, подтолкнет Nvidia к позиции, значительно превышающей средний форвардный коэффициент P/E.
Дополнение
Акции Nvidia уже взлетели на 151% с начала года. Некоторое время Nvidia была самой дорогой компанией в мире с рыночной оценкой примерно в 3,3 триллиона долларов.
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