Акции Nvidia продолжат свой рост в течение 2024 на 101% от текущего уровня - менеджер хедж-фонда

К концу текущего года акции Nvidia достигнут 250 долларов за единицу, - это вдвое превысит текущий уровень. В то же время прогнозируемые ожидания рыночная капитализации Nvidia - 6 триллионов долларов. Пишет Business Insider, передает УНН.

Nvidia достигнет оценки в 6 триллионов долларов к концу 2024 года, поскольку инвесторы начнут осознавать, насколько дешевы акции, считает менеджер хедж-фонда – пишет издание.

Детали

Вероятный "безумный рост" акций Nvidia до конца года объясняет управляющий хедж-фонда Эрик Джексон из EMJ Capital. Основные аспекты:

Акции Nvidia достигнут 250 долларов к концу года;

Потенциал роста на 101% от текущего уровня.

Соответствующий вероятный рост, оценит компанию, занимающуюся разработкой AI-чипов, в 6 триллионов долларов.

Ключевой фактор-акции Nvidia по-прежнему дешевы на основе актуальной оценки.

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Джексон сказал, что инвесторы начнут сосредотачиваться на потенциале прибыли Nvidia в 2025 и 2026 годах. Это, в свою очередь, подтолкнет Nvidia к позиции, значительно превышающей средний форвардный коэффициент P/E.

Дополнение

Акции Nvidia уже взлетели на 151% с начала года. Некоторое время Nvidia была самой дорогой компанией в мире с рыночной оценкой примерно в 3,3 триллиона долларов.

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