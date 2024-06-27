Акції Nvidia продовжать своє зростання впродовж 2024 на 101% від поточного рівня - менеджер хедж-фонду
Київ • УНН
До кінця 2024 року вартість акцій Nvidia досягне досягне 6 трлн доларів. Інвестори очікують потенційного прибутку Nvidia також у 2025 і 2026 роках.
До кінця поточного року акції Nvidia сягнуть 250 доларів за одиницю, - це вдвічі перевищить поточний рівень. Водночас прогнозовані очікування ринкова капіталізації Nvidia - 6 трильйонів доларів. Пише Business Insider, передає УНН.
Nvidia досягне оцінки в 6 трильйонів доларів до кінця 2024 року, оскільки інвестори почнуть усвідомлювати, наскільки дешеві акції, вважає менеджер хедж-фонду
Деталі
Ймовірне "шалене зростання" акцій Nvidia до кінця року пояснює керуючий хедж-фонду Ерік Джексон з EMJ Capital. Основні аспекти:
Акції Nvidia досягнуть 250 доларів до кінця року;
Потенціал зростання на 101% від поточного рівня.
Відповідне ймовірне зростання, оцінить компанію, яка займається розробкою AI-чіпів, у 6 трильйонів доларів.
Ключовий чинник - акції Nvidia все ще дешеві на основі актуальної оцінки.
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Джексон зазначив, що інвестори почнуть зосереджуватися на потенціалі прибутку Nvidia у 2025 і 2026 роках. Це у свою чергу підштовхне Nvidia на позицію, яка значно вище середнього форвардного коефіцієнта P/E.
Доповнення
Акції Nvidia вже злетіли на 151% з початку року. Деякий час Nvidia була найдорожчою компанією в світі з ринковою оцінкою приблизно в 3,3 трильйона доларів.
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