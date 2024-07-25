Акции Alphabet, в которую входит Google, упали в среду, на фоне того, как инвесторы переваривали результаты за второй квартал, которые превзошли оценки прибыли, но не оправдали себя в других ключевых сферах, сообщает Business Insider, пишет УНН.

Детали

Неоднозначные результаты, как указано, привели к падению акций на 5% на дневных торгах в среду, но аналитики Goldman Sachs говорят, что они сохраняют оптимизм в отношении возможностей компании в сфере искусственного интеллекта.

В прошлом квартале прибыль компании на акцию составила $1,89 против оценки $1,85. Тем не менее, доходы от рекламы на YouTube оказались ниже, чем ожидали на Уолл-стрит, и составили $8,66 млрд против оценок в $8,95 млрд. Капитальные расходы за квартал также оказались выше ожиданий и достигли $13,2 млрд.

Goldman Sachs был оптимистичен в своем анализе, повысив целевую цену Alphabet с $211 до $217 после того, как компания опубликовала отчет о прибылях и убытках. Это на 25% больше, чем цена в среду днем в 172,80 доллара.

Goldman говорит, что его оптимизм во многом обусловлен возможностями Alphabet в сфере искусственного интеллекта.

"Хотя мы не можем опровергнуть продолжающиеся споры инвесторов о будущем поиска, мы по-прежнему считаем, что Alphabet позиционируется как первая компания в области искусственного интеллекта", - отметили аналитики, добавив, что у компании есть существующие приложения, в которые она может дополнительно интегрировать свои инструменты искусственного интеллекта.

Руководители компании во вторник, как указано, подчеркнули, что амбиции технологического гиганта в области искусственного интеллекта принесут долгосрочную отдачу.

"Я думаю, что со временем это станет важным фактором", - сказал генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи относительно интеграции ИИ в свое облачное подразделение.

Пичаи также сообщил, что в компании "более 2 миллионов разработчиков играют с этими вещами".

Аналитики Goldman не ориентируются на потенциально длительный график получения прибыли от искусственного интеллекта, но говорят, что они ожидают, что инвесторы продолжат концентрироваться на будущем поиска, результатах операционной рентабельности и долгосрочных инвестициях в центры обработки данных и техническую инфраструктуру для стимулирования ИИ, отмечает издание.

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