Актера Джигарханяна экстренно госпитализировали

"Армен Борисович срочно госпитализирован в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщил источник.

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Однако издание не уточняет, в какую именно больницу был доставлен актер.