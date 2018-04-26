Актера Джигарханяна экстренно госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Актер Армен Джигарханян доставлен в больницу в состоянии комы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, передает УНН.
"Армен Борисович срочно госпитализирован в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщил источник.
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Однако издание не уточняет, в какую именно больницу был доставлен актер.