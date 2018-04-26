Актора Джигарханяна екстрено госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Актор Армен Джигарханян доставлений в лікарню в стані коми. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в медичних колах, передає УНН.
“Армен Борисович терміново був госпіталізований в столичну лікарню з інфарктом. Він знаходиться в комі і підключений до апарату штучної вентиляції легенів”, — повідомило джерело.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Avicii вкоротив собі віку: знайшли передсмертну записку
Проте видання не уточнює, в яку саме лікарню був доставлений актор.