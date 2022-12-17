Актер Марк Хэмилл начал сбор на 10 мощных дронов-разведчиков для ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Легендарный актер и посол United24 Марк Хэмилл начал сбор на 10 мощных дронов-разведчиков RQ-35 Heidrun для украинских военных. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
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“Это беспилотники датского производства. Благодаря им украинские защитники будут разведывать позиции врагов, не подвергая себя опасности. А еще надежная радиосистема RQ-35 Heidrun способна противостоять радиоэлектронной борьбе россиян”, — отметил Федоров.
Он также добавил, что 25 дронов еще весной доставили на передовую. Там RQ-35 Heidrun уже показали свою эффективность.
“10 новых беспилотников расширят разведывательный потенциал ВСУ, помогут спасти тысячи жизней и наказать оккупантов за обстрелы украинских городов. Благодарен легенде Голливуда за поддержку. May the force be with U!”, — написал Федоров в Telegram.
Марк Хэмилл
Марк Ричард Хэмилл — американский актер. Его самая известная роль — джедай Люк Скайуокер в киноэпопее “Звездные войны”. После этих фильмов Хэмилл успешно работал на Бродвее, занимался озвучиванием мультфильмов и видеоигр, а также созданием комиксов. Широко известен тем, что озвучивал Джокера в мультсериалах и играх о Бэтмене в период 1992 года–2011 года гг.
Справка
United24 (укр. Объединенные24) — глобальная инициатива по поддержки Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны; фандрайзинговая платформа.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами фандрейзинговой платформы United24. Андрей Шевченко, Александр Усик, Скотт Келли — были в Киеве, а видеосвязью присоединились Элина Свитолина, Лиев Шрайбер и Тимоти Снайдер.