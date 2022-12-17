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Актер Марк Хэмилл начал сбор на 10 мощных дронов-разведчиков для ВСУ

Актер Марк Хэмилл начал сбор на 10 мощных дронов-разведчиков для ВСУ

Киев • УНН

 • 682767 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Легендарный актер и посол United24 Марк Хэмилл начал сбор на 10 мощных дронов-разведчиков RQ-35 Heidrun для украинских военных. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Цитата

“Это беспилотники датского производства. Благодаря им украинские защитники будут разведывать позиции врагов, не подвергая себя опасности. А еще надежная радиосистема RQ-35 Heidrun способна противостоять радиоэлектронной борьбе россиян”, — отметил Федоров.

Он также добавил, что 25 дронов еще весной доставили на передовую. Там RQ-35 Heidrun уже показали свою эффективность.

“10 новых беспилотников расширят разведывательный потенциал ВСУ, помогут спасти тысячи жизней и наказать оккупантов за обстрелы украинских городов. Благодарен легенде Голливуда за поддержку. May the force be with U!”, — написал Федоров в Telegram.

Марк Хэмилл

Марк Ричард Хэмилл — американский актер. Его самая известная роль — джедай Люк Скайуокер в киноэпопее “Звездные войны”. После этих фильмов Хэмилл успешно работал на Бродвее, занимался озвучиванием мультфильмов и видеоигр, а также созданием комиксов. Широко известен тем, что озвучивал Джокера в мультсериалах и играх о Бэтмене в период 1992 года–2011 года гг.

Справка

United24 (укр. Объединенные24) — глобальная инициатива по поддержки Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны; фандрайзинговая платформа.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами фандрейзинговой платформы United24. Андрей Шевченко, Александр Усик, Скотт Келли — были в Киеве, а видеосвязью присоединились Элина Свитолина, Лиев Шрайбер и Тимоти Снайдер.

Украинские Национальные Новости

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