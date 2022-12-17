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Актор Марк Гемілл розпочав збір на 10 потужних дронів-розвідників для ЗСУ

Актор Марк Гемілл розпочав збір на 10 потужних дронів-розвідників для ЗСУ

Київ • УНН

 • 682770 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Легендарний актор та амбасадор United24 Марк Гемілл розпочав збір на 10 потужних дронів-розвідників RQ-35 Heidrun для українських військових. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Цитата

“Це безпілотники данського виробництва. Завдяки їм українські захисники розвідуватимуть позиції ворогів, не наражаючи себе на небезпеку. А ще надійна радіосистема RQ-35 Heidrun здатна протистояти радіоелектронній боротьбі росіян”, — зазначив Федоров.

Він також додав, що 25 дронів ще навесні доставили на передову. Там RQ-35 Heidrun вже показали свою ефективність.

“10 нових безпілотників розширять розвідувальний потенціал ЗСУ, допоможуть врятувати тисячі життів та покарати окупантів за обстріли українських міст. Вдячний легенді Голлівуду за підтримку. May the force be with U!”, — написав Федоров у Telegram.

Марк Гемміл

Марк Річард Гемілл — американський актор. Його найвідоміша роль — джедай Люк Скайвокер в кіноепопеї “Зоряні війни”. Після цих фільмів Гемілл успішно працював на Бродвеї, займався озвученням мультфільмів та відеоігор, а також створенням коміксів. Широко відомий тим, що озвучував Джокера в мультсеріалах та іграх про Бетмена у період 1992–2011 рр.

Довідка

United24 (укр. Об’єднані24) — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни; фандрайзингова платформа.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з амбасадорами фандрейзингової платформи United24. Андрій Шевченко, Олександр Усик, Скотт Келлі — були в Києві, а відеозв’язком долучилися Еліна Світоліна, Лієв Шрайбер та Тімоті Снайдер.

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