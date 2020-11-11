Актер Хью Грант сравнил коронавирус с Харви Вайнштейном
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Британский актер Хью Грант в программе The Late Show сообщил, что перенес коронавирус и сравнил заболевание с американским продюсером Харви Вайнштейном, сообщает УНН.
Грант рассказал, что начал переживать по поводу возможного инфицирования, когда брызнул себе духи в лицо и не почувствовал запаха.
“Потом мои глазные яблоки стали на три размера больше, и появилось ощущение, как будто у меня на груди сидит огромный человек, Харви Вайнштейн”, — шутливо сообщил актер.
Грант сдал тест на коронавирус после болезни, он показал наличие антител к инфекции.
Напомним, Харви Вайнштейн, которого приговорили к 23 годам заключения за изнасилование и сексуальные домогательства, перенес коронавирус в апреле в тюрьме, где отбывает наказание.