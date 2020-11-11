Актер Хью Грант сравнил коронавирус с Харви Вайнштейном

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 18934 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 48694 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 68004 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 80130 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 91891 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112804 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114455 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126259 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Актер Хью Грант сравнил коронавирус с Харви Вайнштейном

Актер Хью Грант сравнил коронавирус с Харви Вайнштейном

Киев  •  УНН

 • 26794 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Британский актер Хью Грант в программе The Late Show сообщил, что перенес коронавирус и сравнил заболевание с американским продюсером Харви Вайнштейном, сообщает УНН.

Грант рассказал, что начал переживать по поводу возможного инфицирования, когда брызнул себе духи в лицо и не почувствовал запаха.

“Потом мои глазные яблоки стали на три размера больше, и появилось ощущение, как будто у меня на груди сидит огромный человек, Харви Вайнштейн”, — шутливо сообщил актер.

Грант сдал тест на коронавирус после болезни, он показал наличие антител к инфекции.

Напомним, Харви Вайнштейн, которого приговорили к 23 годам заключения за изнасилование и сексуальные домогательства, перенес коронавирус в апреле в тюрьме, где отбывает наказание.

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