Актор Х'ю Грант порівняв коронавірус з Харві Вайнштейном

Грант розповів, що почав переживати з приводу можливого інфікування, коли бризнув собі духи в обличчя і не відчув запаху.

"Потім мої очні яблука стали на три розміри більше, і з'явилося відчуття, ніби у мене на грудях сидить величезний людина, Харві Вайнштейн", - жартівливо повідомив актор.

Грант здав тест на коронавірус після хвороби, він показав наявність антитіл до інфекції.

Нагадаємо, Харві Вайнштейн, якого засудили до 23 років ув'язнення за згвалтування і сексуальні домагання, переніс коронавірус в квітні в тюрмі, де відбуває покарання.