Актор Х'ю Грант порівняв коронавірус з Харві Вайнштейном
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Британський актор Х'ю Грант в програмі The Late Show повідомив, що переніс коронавірус і порівняв захворювання з американським продюсером Харві Вайнштейн, повідомляє УНН.
Грант розповів, що почав переживати з приводу можливого інфікування, коли бризнув собі духи в обличчя і не відчув запаху.
"Потім мої очні яблука стали на три розміри більше, і з'явилося відчуття, ніби у мене на грудях сидить величезний людина, Харві Вайнштейн", - жартівливо повідомив актор.
Грант здав тест на коронавірус після хвороби, він показав наявність антитіл до інфекції.
Нагадаємо, Харві Вайнштейн, якого засудили до 23 років ув'язнення за згвалтування і сексуальні домагання, переніс коронавірус в квітні в тюрмі, де відбуває покарання.