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Активисты зажгли фаеры под Киево-Печерской Лаврой

Киев • УНН

 • 23564 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Активисты завершили свою акцию протеста под Киево-Печерской Лаврой перформансом с файерами, передает корреспондент УНН.

Активисты зажгли фаеры под Киево-Печерской Лаврой

Так, около 20 человек из организации С-14, некоторые из закрытыми лицами, устроили акцию протеста и пытались не пропускать автомобили на территорию Лавры. По словам активистов, причиной акции стало то, что по их мнению священнослужители УПЦ МП поддерживают российскую оккупацию на востоке страны.

Кроме того, активистов заставили выйти на акцию недавний отказ священника УПЦ МП отпевать 2-летнего ребенка. И еще ряд причин.

"Также, в частности мы привлекали внимание еще и к тем бесчинствам, которые творит охрана Лавры в отношении журналистов, которые пытаются проводить съемку", - сообщил координатор сети С-14 Сергей Бондарь.

Активисты с баннерами, на которых написано "ФСБ, вон из Лавры", заблокировали шлагбаум на въезде в Лавру. Они пытались блокировать автомобили, но те все равно проезжали через КП.

Также, к активистам вышел настоятель Киево-Печерской Лавры владыка Павел. После чего под стенами собрались около 30 священников. Они в ответ активистам пели колядки и церковные песни.

Напомним, в Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП) объяснили, почему священник в Запорожье отказался отпевать погибшего мальчика.

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Украинские Национальные Новости

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