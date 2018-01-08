Активісти запалили фаєра під Києво-Печерською Лаврою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Активісти завершили свою акцію протесту під Києво-Печерською Лаврою перформансом з фаєрами, передає кореспондент УНН.
Так, приблизно 20 чоловік з організації С-14, деякі з закритими обличчями, влаштували акцію протесту та намагалися не пропускати автомобілі на територію Лаври. За словами активістів, причиною акції стало те, що на їх думку священнослужителі УПЦ МП підтримують російську окупацію на сході країни.
Крім того, активістів змусили вийти на акцію нещодавня відмова священика УПЦ МП відспівувати 2-річну дитину. Та ще ряд причин.
"Також, зокрема ми привертали увагу ще й до тих безчинств, які творить охорона Лаври щодо журналістів, які намагаються проводити зйомку", - повідомив координатор мережі С-14 Сергій Бондар.
Активісти з банерами, на яких написано "ФСБ, геть з Лаври", заблокували шлагбаум на в'їзді до Лаври. Вони намагалися блокувати автомобілі, але ті все одно проїжджали через КП.
Також, до активістів вийшов настоятель Києво-Печерської Лаври владика Павло. Після чого під стінами зібралися близько 30 священиків. Вони у відповідь активістам співали колядки та церковні пісні.
Нагадаємо, в Українській православній церкві (УПЦ) Московського патріархату (МП) пояснили, чому священик у Запоріжжі відмовився відспівувати загиблого хлопчика.