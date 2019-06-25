Активисты в Киеве выйдут на протест из-за решения ПАСЕ по России
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Сегодня в 18:00 активисты под посольством Австрии в Киеве соберутся на акцию протеста из-за решения Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая отменила механизм санкций и фактически вернула делегацию России в ПАСЕ без ограничений в голосовании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на анонс мероприятия в Facebook.
"Собираемся 25 июня в 18:00 у посольства Австрии в Украине (ул. Ивана Франко, 33), чтобы выразить свой протест под посольствами ключевых стран, которые поддерживали и голосовали за снятие санкций с России", - отмечают организаторы.
При этом они сообщили, что, кроме посольства Австрии, во время шествия в рамках акции планируют пикетировать посольство Германии, посольство Армении, посольство Норвегии, посольство Италии, посольство Словакии, посольство Франции, посольство Финляндии, посольство Нидерландов, Офис Совета Европы.
В планах организаторов - "символически" забрасывать искусственными деньгами каждое посольство.
Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы накануне одобрила изменения в регламент, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ, 118 голосами к 62-м.