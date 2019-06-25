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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Активісти у Києві вийдуть на протест через рішення ПАРЄ щодо Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Сьогодні о 18:00 активісти під посольством Австрії в Києві зберуться на акцію протесту через рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка скасувала механізм санкцій і фактично повернула делегацію Росії у ПАРЄ без жодних обмежень у голосуванні. Про це повідомляє УНН з посиланням на анонс заходу у Facebook.

Активісти у Києві вийдуть на протест через рішення ПАРЄ щодо Росії

"Збираємось 25 червня о 18:00 біля посольства Австрії в Україні (вул. Івана Франка, 33), щоб висловити свій протест під посольствами ключових країн, які підтримували та голосували за зняття санкцій з Росії", - зазначають організатори.

При цьому вони повідомили, що, крім посольства Австрії, під час ходи у межах акції планують пікетувати посольство Німеччини, посольство Вірменії, посольство Норвегії, посольство Італії, посольство Словаччини, посольство Франції, посольство Фінляндії, посольство Нідерландів, Офіс Ради Європи.

У планах організаторів – "символічно" закидати штучними грошима кожне посольство.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи напередодні схвалила зміни в регламент, що відкривають дорогу до повернення делегації РФ, 118 голосами до 62-х.

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