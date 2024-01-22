Активисты развернули украинский флаг на горной вершине в оккупированном Крыму
Киев • УНН
Активисты Движения "Желтая лента" развернули украинский флаг на вершине крымской горы, чтобы отпраздновать День Соборности.
Активисты движения "Желтая лента" поздравили украинцев с Днем Соборности, развернув украинский флаг на вершине одной из крымских гор. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
"Активисты движения "Желтая лента" развернули украинский флаг на вершине одной из крымских гор - Пахкал-Кая", - говорится в сообщении.
Таким образом движение поздравило украинцев с Днем Соборности.
Дополнение
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Соборности, отметив героизм защитников, которые сражаются за то, чтобы Украина была соборной и независимой.
Напомним
Сегодня, 22 января, отмечается День Соборности Украины. Событие было установлено в 1999 году в честь провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
Активисты развернули украинский флаг на горной вершине в оккупированном Крыму
Активисты Движения "Желтая лента" развернули украинский флаг на вершине крымской горы, чтобы отпраздновать День Соборности.
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