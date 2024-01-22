Активисты развернули украинский флаг на горной вершине в оккупированном Крыму

Активисты движения "Желтая лента" поздравили украинцев с Днем Соборности, развернув украинский флаг на вершине одной из крымских гор. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Активисты движения "Желтая лента" развернули украинский флаг на вершине одной из крымских гор - Пахкал-Кая", - говорится в сообщении.

Таким образом движение поздравило украинцев с Днем Соборности.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Соборности, отметив героизм защитников, которые сражаются за то, чтобы Украина была соборной и независимой.

Напомним

Сегодня, 22 января, отмечается День Соборности Украины. Событие было установлено в 1999 году в честь провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.