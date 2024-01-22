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Активісти розгорнули український прапор на гірській вершині в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 25627 перегляди

Активісти Руху "Жовта стрічка" розгорнули український прапор на вершині кримської гори, щоб відсвяткувати День Соборності.

Активісти руху "Жовта стрічка" привітали українців з Днем Соборності, розгорнувши український прапор на вершині однієї з кримських гір. Про це передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"Активісти руху "Жовта стрічка" розгорнули український прапор на вершині однієї з кримських гір - Пахкал-Кая", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином рух привітав українців з Днем Соборності.

Доповнення

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українців із Днем Соборності, наголосивши на героїзмі захисників, які б’ються за те, щоб Україна була соборною та незалежною.

Нагадаємо

Сьогодні, 22 січня, відзначається День Соборності України. Подія була встановлена у 1999 році на честь проголошення у 1919 року Акту злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.

Антоніна Туманова

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