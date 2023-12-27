Активисты призывают не выбрасывать рождественские елки на свалку: что рекомендуют
Активисты призывают ответственно относиться к утилизации новогодних елок, пересаживая или перерабатывая их вместо того, чтобы выбрасывать на свалку.
Актер из оскароносного фильма "Паразиты" найден мёртвым
Актер "Паразитов" Ли Сон Гюн был найден мертвым в машине, его подозревают в самоубийстве на фоне расследования дела о наркотиках.
Переговоры, которые предлагает рф, - это наша капитуляция - Данилов
россия запускает фейки о якобы готовности к переговорам, чтобы ослабить Украину. В то же время Украина разработала Формулу мира, в которой прописаны пункты, необходимые для достижения справедливого мира.
Грузия возмутилась решением абхазского "парламента" отдать россии государственные дачи
Грузия осуждает "парламент" Абхазии за "передачу" государственных дач россии, называя ее незаконной и недействительной.
Турция просит США сдержать обещания по продаже F-16 - Reuters
Глава МИД Турции призвал США выполнить свое обещание по продаже истребителей F-16.
Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки. Это день 100-й годовщины смерти ее создателя
Эйфелева башня закрыта из-за забастовки рабочих в 100-ю годовщину смерти Гюстава Эйфеля. Посетителям рекомендуется отложить свои планы.
Украинскому ОПК удалось втрое увеличить производство оружия и техники - Зеленский
В этом году объемы производства оборонной промышленности Украины утроились, а президент Зеленский высоко оценил рост сектора.
В собственность Минобороны вернули 10 гектаров земель в Киевской области
Министерство обороны Украины через суд вернуло земельный участок площадью 10 гектаров в Киеве стоимостью 100 миллионов гривен после его незаконного отчуждения в 2016 году.
Деньги от продаж календаря пойдут на бронежилеты для четвероногих спасателей: в Украине посвятили календарь служебным собакам
В Киеве почтили служебных собак и кинологов церемонией награждения и календарем для сбора средств на бронежилеты для собак.
В Хмельницкой области пьяный водитель совершил смертельное ДТП. Местные СМИ пишут, подозреваемый - священник
Пьяный водитель за рулем BMW спровоцировал смертельное ДТП в Хмельницкой области.