Активисты призывают не выбрасывать рождественские елки на свалку: что рекомендуют

После Рождества ёлки быстро превращаются в крупногабаритный мусор. Активисты призывают думать об экологии, избавляясь от них, пишет Euronews, информирует УНН.

Детали

Как отмечает издание, в Румынии на ярмарках перед Рождеством цены на елки могли достигать около 80 евро. Теперь же по всему Бухаресту можно увидеть непроданные деревья, брошенные торговцами.

Экоактивы призывают относиться к утилизации елок ответственнее и не создавать дополнительных отходов. Так, если вы купили дерево в горшке, рекомендуют снова высадить его в землю. Еще можно измельчить ствол и использовать полученные щепки в саду. Если же сада у вас нет, елку стоит сдать в центр утилизации отходов.

Некоторые торговцы все еще надеются продать оставшиеся елки - тем, кто празднует Рождество 7 января или Новый год.

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