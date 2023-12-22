Безопасная новогодняя елка: в МВД напомнили правила

В Киеве до конца года должны проинспектировать состояние инженерных сетей во всех укрытиях: Камышин дал поручение

После обвала потолка в школьном укрытии министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины приказал провести проверку инженерных сетей во всех киевских укрытиях, чтобы никто не пострадал, а ремонтные работы были завершены до конца года.