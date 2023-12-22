В результате падения елки в Бельгии погибла женщина, еще два человека получили травмы

В бельгийском городе Ауденарде, в результате падения новогодней елки, погибла 60-летняя женщина; еще два человека получили легкие травмы, сообщает RTL, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в городе Ауденарде упала новогодняя елка весом почти 5 тонн. В результате падения елки погибла 60-летняя женщина, еще два человека, которые также оказались под деревом, получили легкие травмы.

Отмечается, что в отличие от других пострадавших, она не смогла самостоятельно выбраться из поваленного дерева.

Причины падения елки устанавливаются. Рождественская ярмарка в городе пока не будет работать. Прокуратура Восточной Фландрии объявила о начале расследования.

Напомним,

В день Святого Николая, на Софийской площади столицы зажгли огни на главной елке страны.

