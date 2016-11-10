Активисты под Нацбанком требуют отставки В.Гонтаревой

"Разрушена финансовая система, к сожалению, наша экономика привязана к доллару и фактически обесцениваются зарплаты, пенсии. Это всех беспокоит", - заявил участник акции Эдуард Кирюхин.

Несколько тысяч демонстрантов бастует уже третий день.

Люди приехали из разных уголков Украины.