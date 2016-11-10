Активісти під Нацбанком вимагають відставку В.Гонтаревої
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Активісти під будівлею Національного банку України у Києві влаштували акцію, вимагаючи відставки голови НБУ Валерії Гонтаревої, передає кореспондент УНН.
“Зруйнована фінансова система, на жаль, наша економіка прив’язана до долара і фактично обезцінюються зарплати, пенсії. Це всіх турбує”, — заявив учасник акції Едуард Кірюхін.
Декілька тисяч демонстрантів страйкує вже третій день.
Люди приїхали з різних куточків України.