Активисты опубликовали часть подозрения Андрею Riffmasterу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Появилось фото, на котором, вероятно, изображена часть подозрения Андрей Riffmasterу Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Ее на своей странице в Facebook опубликовал координатор С14 Сергей Мазур, передает УНН.
На странице размещена, вероятно, часть подозрения Андрею Riffmasterу Антоненко.
Кроме того, как стало известно, обыск в квартире Антоненко продолжается уже более четырех часов.
"Обыск у Риффмастера продолжается. Уже более 4 часов. Конец не скоро", - написал Сергей Мазур.
Напомним, в доме украинского музыканта Андрея Антоненко правоохранители проводили обыски.
Музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что его подозревают в убийстве Павла Шеремета.
Также напомним, 20 июля 2016 года в 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.